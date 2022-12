In 2035 mogen alleen nog elektrische auto's in Europa worden verkocht. Maar China dicteert de handel in vitale grondstoffen voor elektrische auto's. Ons lot ligt dus in handen van een dictatuur.



Over de betaalbaarheid van de elektrische auto, zijn uitvoerige discussies gaande. De optimistische mening is: autofabrikanten bouwen enorme batterijfabrieken, waardoor de productiekosten flink omlaag gaan en de elektrische auto eindelijk goedkoper wordt. De komst van vastestofbatterijen is de kers op de taart: ze zijn minder vervuilend om te maken, hebben een hogere capaciteit en de kans dat ze in de brand vliegen is nihil. Het plaatje dat de EU schetst, is dan ook rooskleurig. In 2035 staan in heel Europa alleen nog elektrische auto's in de Europese showrooms.

Elektrische auto's worden niet goedkoper



De vraag is of dit scenario niet veel te optimistisch is. De eerste steen in de vijver werd gegooid door Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit. Elektrische auto's worden alleen maar duurder, verwacht Rotmans. Hij geeft aan dat de grootste voorraden van twee vitale grondstoffen voor EV-accu's, kobalt en lithium, bijna uitsluitend in Afrika en China te vinden zijn. En de handel in deze stoffen, is voor 90 procent in handen van Chinese bedrijven.



Afhankelijk van China voor batterijen EV's



Als flagrant voorbeeld noemt Rotmans dat de prijs van lithium in 2021 met 280 (!) procent is gestegen. Dat zien we op dit moment terug in de hard oplopende prijzen van populaire elektrische auto's als de Kia EV6, Kia Niro EV en de Hyundai Ioniq 5. Omdat de EU de verkoop van nieuwe niet-elektrische auto's vanaf 2035 wil verbieden, wordt het volgens Rotmans nog veel ernstiger. "Als de EU zijn klimaatdoelen wil halen, hebben we de komende jaren 75 procent meer van de kritieke metalen nodig. Metalen, waarvoor we vrijwel volledig afhankelijk zijn van China."



Auto-industrie is verliefd op China



Dat je niet op China moet vertrouwen, is inmiddels evident. Bij het laatste partijcongres, liet Xi Jinping zich feitelijk tot alleenheerser kronen. Toch is de auto-industrie nog altijd verliefd op het land. Opel-CEO Florian Huettl liet in een gesprek met de Nederlandse autopers weten dat het veroveren van China een van de grote doelen van Opel is. De Duitse luxemerken zijn voor hun winst voor een groot deel afhankelijk van de Chinese kopers.



Duitsland en Poetin



En dus valt er met name in Duitsland geen onvertogen woord. Waar zijn voorganger Angela Merkel het altijd reuze gezellig had met Vladimir Poetin, heeft bondskanselier Olaf Scholz zijn zinnen gezet op een innige vriendschap met de Chinese dictator. Hij liet gebeuren dat een deel van de Hamburgse haven in Chinese handen viel en vierde het alsof Duitsland het WK had gewonnen. Terwijl China een vuil spel speelde. Had Hamburg niet bij het kruisje getekend, dan was de Chinese staatsrederij Cosco uitgeweken naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Die ze deels al in handen hebben …



Vraag naar kobalt en lithium stijgt



Wil de EU zijn klimaatdoelen halen, dan stijgt de vraag naar lithium en kobalt en wordt Europa een speelbal voor China. Eén onwelgevallig woord (ik kandideer Taiwan) en Xi Jinping kan regelen dat Europa kan fluiten naar zijn grondstoffen voor batterijpakketten. De solid state-accu biedt weinig soelaas, want die bevat weliswaar geen kobalt, maar wel lithium.



Zijn we er toch ingetuind



De huidige energieproblemen zijn een direct gevolg van ons blinde vertrouwen in despoot Vladimir Poetin. Nu leggen we ons lot in handen van Xi Jinping, opnieuw onder leiding van Duitsland. Grote kans dat we in 2035 de beroemde woorden van sportjournalist Herman Kuiphof herhalen: "Zijn we er toch ingetuind."