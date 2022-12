In Nederland rijden helemaal niet zo veel elektrische auto’s als jij denkt

Struikel jij bij jou in de buurt ook over de Volkswagens ID.3, Skoda’s Enyaq iV en elektrische Kia’s Niro? Je krijgt het idee dat de elektrische auto aan een enorme opmars bezig is. Toch zijn het er veel minder dan jij denkt.

Uit een recent onderzoek naar elektrische auto’s van energiebedrijf en laadpaalleverancier Zonneplan komt een aantal opmerkelijke cijfers naar voren. Bijvoorbeeld dat in de provincie Flevoland het grootste aandeel elektrische auto’s (16,2% van alle auto’s) geregistreerd zijn. En in Limburg de minste (1,2%).



Meeste EV's zijn leaseauto's



Ruim de helft (52%) van alle elektrische auto’s die in Nederland op kenteken staan, wordt geleased. Dat aandeel is kleiner dan wij dachten. Aan de andere kant hebben de leaseauto’s wel een grote invloed op de statistieken per provincie en gemeente.



Voor alle EV-nieuws ...



Aanmelden

... zit je goed met onze gratis nieuwsbrief.



Zo springt met name Almere eruit, met maar liefst 41.761 elektrische auto’s. Maar ook Amersfoort, Houten, Breda en Haarlemmermeer gooien hoge ogen met hun aantallen geregistreerde EV’s. Dat komt niet per se doordat Almeerders en Amersfoorters zo dol zijn op elektrische auto’s. De hoge cijfers laten zich deels verklaren doordat er in die gemeenten veel leasemaatschappijen gevestigd zijn. En leaseauto’s staan nu eenmaal geregistreerd op het adres van de leasemaatschappij.

Dat er in de het Drentse Tynaarlo relatief veel leaseauto’s rondrijden, komt doordat het binnen de provincie Drenthe een zeer welvarende gemeente is.

Hoeveel elektrische auto's in Nederland?



Maar hoeveel volledig elektrische auto’s rijden er nu in heel Nederland? Volgens de gegevens van de RDW waren dat er begin december 2022 ongeveer 306.000. Klinkt als een heleboel. Maar afgezet tegen de 9 miljoen auto’s die het gehele Nederlandse wagenpark telt, stelt het weinig voor. Om precies te zijn: 3,4 procent. Oftewel: slechts 1 op de 30 auto’s in Nederland is volledig elektrisch.



Toekomst elektrische auto in Nederland



En de vraag is of dat aandeel snel gaat stijgen. De bijtellingsvoordelen worden alras minder. De aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto's (SEPP) daalt in 2023 van 3350 naar 2950 euro voor nieuwe EV’s. Alleen in het geval van de Dacia Spring is dat meer dan 10 procent van de aanschafprijs. Meer slecht nieuws voor de EV-rijder: de vrijstelling van de wegenbelasting staat op de nominatie om per 2026 te worden afgeschaft. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dreigende laadpalenschaarste en de druk op het elektrische netwerk.