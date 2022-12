Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin iedereen een Saab koopt en elektrisch rijden daalt in achting. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Volvo werkt aan goedkope elektrische auto

Volvo is hard bezig met de ontwikkeling van een compact model ónder de Volvo XC40. Met deze kleine Volvo EX30 wil Volvo snel meer mensen in een elektrische auto lokken. Een lage prijs lokt het best.

+ Top – Je onderbuikgevoel heeft gelijk: een Saab kopen is slim

Wie nu investeert in een Saab, is slim bezig. Tenminste, volgens de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Hagerty. Dit is waarom.

+ Top –Nederlandse Lightyear 0 gaat eindelijk in productie

Eindelijk ging in Finland de Lightyear 0 in productie. Hij rijdt op zonne-energie. Betekent dit dat je er in de winter niet mee kunt rijden? Neêrlands trots in vijf weetjes.

- Flop – Nog 10 jaar wachten op elektrische BMW met solid-state batterij

De lithium-ionbatterijen van elektrische auto’s bereiken de grenzen van hun mogelijkheden. Volgens een expert van BMW is de maximale energiedichtheid bereikt. Wanneer komt de solid-state batterij?

- Flop – Wegenbelasting voor elektrische auto’s wordt peperduur

Elektrische auto's zijn jarenlang fiscaal bevoordeeld. Zakelijke rijders profiteerden van lage bijtelling en particuliere EV-eigenaren waren en zijn blij met de vrijstelling van de wegenbelasting. Maar aan alles komt een eind. Hoeveel wegenbelasting betaal jij straks voor je elektrische auto? Van Peugeot e-208 tot Volvo EX90 ...

- Flop – Elektrische auto’s zijn niet zo betrouwbaar als je denkt

Wat is beter: een hybride auto of een elektrische auto? Als je kijkt naar hoe betrouwbaar een hybride auto dan wel een elektrische auto is, wint de hybride auto. Is dat even een flop voor de EV.