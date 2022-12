Nieuw voer voor EV-haters: elektrische auto's mogelijk verboden bij stroomtekorten

Als EV-rijder moet je er niet denken dat je je elektrische auto van overheidswege moet laten staan als er een energietekort dreigt. Toch zou Zwitserland een dergelijke energiebesparende maatregel overwegen ...

Het opmerkelijke bericht komt van het Duitse nieuwstijdschrift Der Spiegel. Om dreigende energietekorten te lijf te gaan, denkt Zwitserland erover om eigenaren van elektrische auto's te verbieden met hun auto de weg op te gaan. Of in ieder geval ze te sommeren minder te gaan rijden. De energietekorten die in het land mogelijk de kop opsteken, houden deels verband met de oorlog in Oekraïne.

Met koude bips in de stoeltjeslift

De restricties voor elektrische auto's maken deel uit van een breder pakket aan bezuinigingen, meldt Der Spiegel op zijn site. Andere maatregelen waar de Zwitserse overheid op zit te broeden, zijn het tijdelijk verbieden van bladblazers en het advies om de temperatuur van wasmachines te verlagen. Maar het betekent ook met een koude bips in de stoeltjeslift zodra je gaat skiën (met andere woorden: geen stoelverwarming).

Oorlog in Oekraïne

Een groot deel van de stroom die de Zwitsers gebruiken, komt van waterkrachtcentrales. Die leveren in koude wintermaanden minder energie op, waardoor het Alpenland in die periode genoodzaakt is energie in te kopen bij Frankrijk en Duitsland. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne blijft Rusland de gaslevering aan deze landen dwarsbomen, zodat Zwitserland naar besparingsmogelijkheden kijkt, hoe opmerkelijk die ook zijn.

Geen paniek

Zwitserse EV-rijders hoeven zich trouwens nog niet heel ongerust te maken; de plannen om hun elektrische auto aan de ketting te leggen op het moment dat er in het land een energietekort dreigt, zijn nog niet definitief. En mochten de plannen wel doorgaan, dan zijn noodzakelijke autoritten zoals een bezoek aan de arts en het doen van de wekelijkse boodschappen uitgesloten.