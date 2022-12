Volvo EX30: Zo gaat Volvo jou in een goedkope elektrische auto lokken

Volvo is hard bezig met de ontwikkeling van een compact model ónder de Volvo XC40. Met deze kleine Volvo EX30 wil Volvo snel meer mensen in een elektrische auto lokken. Zo wil Volvo zijn productie met 70 procent (!) opvoeren tot 1,2 miljoen auto's per jaar.



Bij de presentatie van de gigantische, loodzware Volvo EX90, kwam in een flits de schaduw van een compact model voorbij. Dat bleek geen hersenspinsel. In een interview met Automotive News heeft Volvo-directeur Jim Rowan toegegeven dat het merk bezig is om zijn elektrische portfolio ook aan de onderkant uit te breiden. Want voor veel mensen is de aanschaf van een elektrische auto nog een brug te ver. Enerzijds vanwege actieradiusstress en laadpaalongemak, anderzijds is de hoge aanschafprijs een hoge drempel.

Die terughoudendheid van potentiële kopers is voor veel autofabrikanten een probleem, maar zeker voor Volvo. Het Zweedse merk wil vanaf 2030 immers nog uitsluitend volledig elektrische modellen bouwen. Maar wie moet die dan kopen? Volvo denkt die vraag te kunnen beantwoorden met goedkopere (elektrische) modellen. Alleen dan kan het zijn jaarproductie van 700.000 auto's (2021) opvoeren naar 1,2 miljoen.

Volvo EX30 krijgt een klein accupakket



Hoe wil Volvo - geen merk dat bekendstaat om zijn goedkope auto's - dat realiseren? Door - hou je vast - relatief kleine batterijen toe te passen. Bij een elektrische auto is het accupakket immers verreweg de duurste component. Maar een klein accupakket betekent ook een kleine actieradius. De vraag is of kopers daarop zitten te wachten. Als je ziet hoe weinig succesvol de Honda e en de Mazda MX-30 zijn, zou je denken van niet. Aan de andere kant is de volledig elektrische Mini, de Mini Electric, met bijna 35.000 stuks de bestverkochte modelvariant uit de Mini-reeks. Ondanks zijn nogal beperkte actieradius. Misschien is 'premium' hier het toverwoord. Een begrip waarvan Volvo zich ook graag bedient. Maar laten we wel wezen. Ook als de Volvo EX30 vergelijkbare cijfers gaat boeken, is er nog een lange weg te gaan naar de 1,2 miljoen.



Volvo EX30 rijden met een abonnement



Daarom wil Volvo nóg een troef inzetten om met name jonge consumenten in een Volvo EX30 te krijgen. Ze willen de Volvo EX30 via lease- en abonnementsconstructies gaan aanbieden. Zusterbedrijf Lynk & Co is daarmee in Nederland behoorlijk succesvol. Mede dankzij de grote mate van flexibiliteit van de aangeboden contractvormen. Alleen is de Lynk & Co 01 geen volledig elektrische auto, maar een plug-in hybride. Hij hoeft dus niemand over zijn actieradiusangst heen te helpen.

Al met al kun je de nodige vraagtekens bij de torenhoge ambities van Volvo zetten, zeker gezien de enorme prijsstijgingen van accu's en computerchips. Dan lijkt het bijna een onmogelijke opgave om elektrische auto's binnen afzienbare tijd goedkoper te maken. Al spreekt Jim Rowan natuurlijk niet van onmogelijkheden, maar van een 'uitdaging'. We gaan het zien.