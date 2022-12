Waarom Tesla-rijders jaloers worden op Nio-rijders en hun accuwisselstations

Vandaag opent Nio zijn eerste Power Swap Station van Nederland. In Tilburg verruilen Nio-rijders in 5 minuten hun lege batterij voor een volle. Wij testen het batterijwisselstation zelf.

Het klinkt zo simpel: wanneer de batterij van je elektrische auto leeg is, wissel je hem gewoon om voor een volle. En zo simpel is het ook bij Nio’s nieuwe Power Swap Station aan de A58 bij Tilburg. De grote wisseltruc verloopt automatisch en duurt 5 minuten. De auto rijdt zichzelf naar binnen en wordt voorzichtig een paar centimeter opgetild. Als je besluit te blijven zitten, hoor je hoe de bouten worden losgedraaid en hoe een lopende band de nieuwe batterij aanvoert.

Power Swap Station: saai en spannend

Eigenlijk is de ‘swap’ zelf helemaal niet zo spannend. Want dankzij de 1200 wisselstations (!) in China die het kunstje al meer dan 14 miljoen keer hebben uitgevoerd, is het een routinehandeling. Wat wel spannend is, is Nio’s toekomstvisie voor een dekkend netwerk voor Europa. Dan reis je net zo snel als met een benzineauto. Je ruilt simpelweg elke 400 tot 500 kilometer je lege batterij weer in voor volle. Het wisselen is gratis tot 31 maart 2023. Wat het daarna gaat kosten, horen we later. Maar Nio lijkt niet van plan om klanten te ontmoedigen het unique sellingpoint van hun elektrische Nio te gebruiken.

Locaties Nio wisselstations in Nederland

Elk wisselstation kan dertien accupakketten van 75 of 100 kWh bewaren en opladen. Een knoeperd van 150 kWh die je kortstondig leent om in de vakantie naar Zuid-Spanje te rijden, wordt later in 2023 verwacht. Sowieso heeft Nio grootse plannen: Tilburg is het achtste wisselstation van Europa en over een jaar moet de teller op 120 locaties staan. Het volgende wisselstation voor Nederland komt in Apeldoorn te staan, daarna zijn Utrecht, Harmelen en Den Haag aan de beurt.

Tesla-rijders jaloers op Nio-rijders

Natuurlijk moet je in een elektrische auto van Nio rijden om het wisselstation te mogen en kunnen gebruiken. Op dit moment is dat de Nio ET7 en in maart volgt de ET5 – een concurrent voor de Tesla Model 3. De situatie zal Tesla-rijders bekend voorkomen, want tot voor kort waren de Superchargers ook exclusief voor Tesla-rijders. Nou zijn de Nio-rijders zwaar in de minderheid, want het Chinese automerk is nog maar kort in ons land actief. Je kunt het aantal klanten op drie handen tellen. Maar het siert Nio dat het eerste wisselstation nu al in gebruik wordt genomen, en niet pas wanneer er bijvoorbeeld duizend auto’s zijn afgeleverd.

Dat een accuwissel zo gepiept is en je niet eens de auto hoeft te verlaten, gaat voor jaloerse blikken zorgen van Tesla-rijders. Zij moeten uitstappen en inpluggen, ook als het regent. En laden bij Tesla gaat snel, maar het neemt altijd meer tijd in beslag dan de 5 minuten die een accuwissel duurt. Maar wat nu als er rijen voor het wisselstation staan? Dan kan de Nio-rijder zich altijd nog verlagen tot het Tesla-plebs en uitwijken naar een snellader.