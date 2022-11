Deze 8 suv modellen zijn niet zo betrouwbaar als jij zou willen

Goedkoop is duurkoop, hoor je wel eens. Koop je bijvoorbeeld een goedkope suv, dan kun je op termijn alsnog duur uit zijn vanwege de mindere kwaliteit en betrouwbaarheid. Toch is ook een dure suv niet altijd een meer betrouwbare auto. Dat laten de volgende acht voorbeelden zien.

Het Britse consumentenplatform Whatcar.com doet elk jaar onderzoek naar de betrouwbaarheid van auto's. Het afgelopen jaar ontving de website van bijna 25.000 auto-eigenaren reallife informatie over hun auto. Hierbij gaat het om 248 automodellen en 32 automerken.

Welke auto is betrouwbaar en welke niet

De auto-eigenaren werd gevraagd of hun auto in de afgelopen twee jaar defecten had vertoond. Zo ja, welk defect was dit, hoe lang stond de auto bij de garage en hoe duur was het om het op te lossen? Deze gegevens bepalen hoe betrouwbaar de auto in kwestie is. Welke auto betrouwbaar is en welke niet, wordt vervolgens onderverdeeld per type auto.

8 suv modellen die je beter kunt laten staan

We lichten hierbij de suv modellen eruit, omdat een suv nu eenmaal populair is, of het nu een goed betaalbare suv is of niet. De volgende acht suv modellen kun je beter laten staan als je op zoek bent naar een betrouwbare auto. De top drie voorzien we van extra commentaar over de betrouwbaarheid.

1: Land Rover Discovery (2017-heden)

Oei. Niet bepaald een goed betaalbare suv en toch de slechtst presenterende in het betrouwbaarheidsonderzoek van Whatcar.com. Eigenaren ondervonden problemen met onder meer de motor, batterij, elektronica en airconditioning. Maar liefst 35 procent van de deelnemende Land Rover Discovery's had te kampen met storingen. Bijna de helft (47 procent) van de onfortuinlijke eigenaren moest langer dan een week wachten tot het euvel verholpen was.

2: Audi Q5 diesel (2008-2017)

Ook niet bepaald een goed betaalbare suv. Een groot deel van de defecten die eigenaren meldden, heeft betrekking op de wielophanging (38 procent). Eigenaren van een Audi Q5 klaagden ook over de motor, remmen en elektronica. 31 procent van hen moest de portemonnee trekken. Hiervan kreeg 8 procent een factuur van 1100-1700 euro voorgeschoteld. Bedankt en tot ziens.

3: Peugeot 3008 diesel (2017-heden)

Dit keer een compacte suv die niet een niet heel betrouwbare auto blijkt. De suv kent een storingspercentage van 40 procent. De Peugeot 3008 hybride of op benzine scoren beter, maar ook 27 procent is niet best. De top drie van defecten bestaat uit de ophanging, remmen en uitlaat. Geluk bij een ongeluk: 83 procent van de gevallen werd kosteloos gerepareerd.

De volgende vijf suv modellen die volgens het onderzoek van Whatcar niet heel betrouwbaar zijn:

Nissan X-Trail (2014-2022)

Range Rover Evoque (2011-2019)

Land Rover Discovery Sport (2014-heden)

Audi Q5 benzine (2008-2017)

Ford Kuga PHEV (2019-heden)

Modderfiguur

Andere suv modellen die als betrouwbare auto een modderfiguur slaan, zijn de Nissan Juke uit 2010-2019 (plek 10), Peugeot 2008 uit 2013-2019 (plek 11) en Jeep Renegade (2015-heden) op plaats 12. En nu niet denken, dan neem ik gewoon een van de duurste suv modellen die er zijn, want ook de peperdure Range Rover komt in de lijst voor, op plek 13. Je vindt de 25 minst betrouwbare suv modellen op de site van Whatcar.com.