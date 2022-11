Lancia komt met drie nieuwe modellen die lijken op deze gestroomlijnde dakkoffer

Lancia komt terug in 2024. Het Italiaanse automerk bulkt van het zelfvertrouwen. Met een nieuwe designkoers en een nieuw logo zijn ze klaar voor de komende 100 jaar.

Je kijkt naar de Lancia Pu+Ra Zero. Een studiemodel dat meer op een kunstwerk dan op een automobiel lijkt. We zien er een vis in. En een boot. En een ergonomische computermuis. Is het een nieuwe lijn dakkoffers misschien?

Lancia Ypsilon (2024)

Autoliefhebbers met een zwak voor Lancia, doen er goed aan de Pu+Ra Zero aandachtig te bekijken. Dit is waarop het design van drie nieuwe Lancia-modellen wordt gebaseerd. Om iets preciezer te zijn: een nieuwe Ypsilon, een nieuw vlaggenschip genaamd Aurelia en een nieuwe Delta. De auto’s in kwestie verschijnen tussen 2024 en 2028. De nieuwe Lancia Ypsilon (2024) is het eerst aan de beurt. Vanaf 2028 is Lancia bovendien volledig elektrisch.

Rara waar staat Pu+Ra voor? Het is een samensmelting van Puur en Radicaal. Puur als in het lijnspel van het studiemodel. Radicaal zijn de vormen die we gaan terugzien op de auto’s. Een beetje poeha in de Pu+Ra, dus.

Nieuw Lancia-logo

Lancia trakteert zichzelf op een nieuw logo. Het blauwe schild met LANCIA in hoofdletters oogt meteen vertrouwd. Het straalt innovatie, 'premiumheid' en goede smaak uit, al zegt Lancia het zelf. Het is bovendien erg Italiaans. De ontwerpers van het logo dat vanaf 2024 weer in het straatbeeld gaat opduiken, hebben zich laten inspireren door de zeven logo’s die in Lancia’s geschiedenis voorbij zijn gekomen.

Als nuchtere Nederlanders zijn we niet de ideale doelgroep voor zo’n studiemodel. Noem ons kritisch, maar als je over twee jaar een nieuw model op de markt brengt, is een studiemodel met vier wielen en een stuur in onze ogen niet te veel gevraagd. Lancia zou een voorbeeld kunnen nemen aan de onlangs onthulde nieuwe Renault 4 die in 2025 op de markt komt.