Met deze benzine-auto viert Hyundai het succes van de elektrische Ioniq 5 en Ioniq 6

Hyundai durfde de bloedmooie Pony Coupé uit 1974 nooit in productie te nemen. 48 jaar later gaan ze hem opnieuw bouwen, samen met de inmiddels 84-jarige ontwerper. Maar juich niet te vroeg ...



De Hyundai Pony Coupé Concept stamt al uit 1974, toen nog niemand in Nederland nog van Hyundai gehoord had. De voorloper van de productie-Pony was ontworpen door Italdesign Giugiaro en had een scherp getekende carrosserie met veel glasoppervlakken. Zonder deze auto had de DeLorean DMC12 uit Back to the Future nooit bestaan ...



Uiteindelijk bleef er van dat ontwerp weinig over. Toen Hyundai in 1978 naar Nederland kwam, moesten we het doen met een vijfdeurs hatchback, die je gerust dodelijk saai mag noemen. De coupé had in 1981 moeten volgen, maar vanwege de economische crisis begin jaren tachtig, durfden de Koreanen het niet aan om hem in productie te nemen.



Hyundai heeft spijt

Wat een gemiste kans, eigenlijk. Dat lijkt Hyundai zich steeds meer te realiseren. In 2019 kwamen de Koreanen al met de 45 Concept, die de weg wees naar spannende retrofuturistische elektrische auto’s als de Hyundai Ioniq 5 en Hyundai Ioniq 6. Deze concept car had ondanks zijn moderne ontwerp ook designtrekjes van de Hyundai Pony Concept. In 2022 was de Hyundai N Vision 74 ook al een liefdevolle knipoog naar de Pony Coupé.



In het voorjaar van 2023 komt Hyundai écht met een remake van de Pony Coupé Concept. Daarvoor werd de hulp ingeroepen van de ontwerper zelf, Giorgetto Giugiaro.

De meesterontwerper – die onder veel meer de eerste Volkswagen Golf en Fiat Panda tekende – is inmiddels 84 jaar. Terugblikken op een lange en succesvolle carrière is er niet bij voor de Italiaan, want de remake van de Pony Coupé lijkt het begin van een nieuwe samenwerking. Daar hintte de Belg Luc Donckerwolke, baas van de Hyundai-ontwerpers, nadrukkelijk op. Al zegt hij het wat omfloerst: “Deze onderneming vertegenwoordigt een interculturele uitwisseling die de weg zou kunnen effenen voor meer samenwerkingen in de toekomst.”

Hyundai Pony Coupé 2023

Waarom gaat Hyundai een reconstructie maken en blaast het niet gewoon het stof van de oude Hyundai Pony Coupé Concept? Het antwoord is simpel: die is er niet meer.

Mocht je hopen dat Hyundai de Pony Coupé alsnog in productie neemt, dan moeten we je teleurstellen. Het blijft in 2023 bij een eenmalige remake.