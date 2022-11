Voor deze schone brandstof jaagt het kabinet er 22 miljoen euro door

Het is vijf voor twaalf wat betreft het klimaatdoel van Nederland. Om het tij te keren, trekt het kabinet de portemonnee. Maar liefst 22 miljoen euro gaan naar een schone brandstof waarmee het kabinet omkeert als een blad aan een boom ...

Nederland moet in 2030 zijn CO2-uitstoot met 55 procent verminderd hebben in vergelijking tot 1990. En zoals het er nu uitziet, gaan we dat niet halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schat dat dit eerder 39 tot 50 procent zal zijn getuige deze publicatie van de overheidsinstantie. Werk aan de winkel dus voor het kabinet!

Inzetten op meerdere technieken

Om de klimaatdoelen te halen, wil staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) inzetten op meerdere technieken om zonder uitstoot te rijden, aldus een nieuwsbericht van het kabinet. Opvallend, want voorheen was het toverwoord 'batterij-elektrisch' en werd waterstof door het kabinet min of meer genegeerd. Vandaar dat jij de laadpalen als paddenstoelen uit de grond ziet schieten en waterstofstations niet.

Vooral vrachtwagens

Een van die technieken om uitstootvrij te kunnen rijden, is volgens de staatssecretaris waterstof. En dus komt er een subsidieregeling van - in eerste instantie - 22 miljoen euro voor de realisatie van meer waterstofstations. Mét bijbehorende vrachtwagens, want Heijnen wil inzetten op vrachtwagens en ander zwaar verkeer op waterstof.

Weg met het kip-ei-probleem

Naar verwachting gaat de subsidieregeling begin 2024 van start. Wie wil profiteren, moet dus niet alleen plannen indienen voor de realisatie van een waterstofstation, maar ook een vrachtwagen op waterstof aanschaffen, waarbij het kabinet inzet op zo'n 20-25 stuks per waterstofstation. Met de subsidie wil Heijnen het kip-ei-probleem van waterstof doorbreken.

15 waterstofstations in Nederland

Ons land telt momenteel 15 waterstofstations. Maar niet elk waterstofstation is geschikt voor een vrachtwagen op waterstof. Die tankt namelijk met een druk van 350 bar en dat kan niet bij elk waterstofstation. Een waterstofauto zoals de Toyota Mirai tankt met 700 bar en dat kan bij nagenoeg elk waterstofstation in Nederland.

Een schijntje

De 22 miljoen euro die Heijnen uittrekt voor de subsidieregeling is naar schatting voldoende om op vijf tot tien plekken in het land een waterstofstation met bijbehorende vrachtwagens van de grond te krijgen. Nederland wil dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens zonder schadelijke emissie rijden. Overigens is 22 miljoen een schijntje in vergelijking tot de miljarden euro's die Duitsland in waterstof investeert.