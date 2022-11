De meerderheid van de Tweede Kamer heeft een amendement weggestemd om vanaf 2023 een eind te maken aan de mrb-vrijstelling voor auto's van 40 jaar en ouder. Eigenaren van klassiekers en oldtimers kunnen dus opgelucht ademhalen.



De indieners van het amendement, Nijboer (PvdA), Maatoug (Groen Links) en dassen (Volt), zijn van mening dat de mrb-vrijstelling voor klassiekers en oldtimers 'ondoelmatig en ondoeltreffend' is. Zij beweerden dat de afschaffing van de regeling de overheid alles bij elkaar tientallen miljoenen zou opleveren.



Bovendien argumenteerden de drie Kamerleden dat het het bezit van auto's van 40 jaar en ouder zou stimuleren. Terwijl deze voertuigen volgens hen zeer vervuilend zijn. En ten slotte hadden zij er moeite mee dat de regeling geen onderscheid maakt tussen mobiel erfgoed en oude auto's ...

Geringe bijdrage aan vervuiling



Een samenwerkingsverband van ANWB, KNAC, FEHAC en BOVAG bracht hier tegenin dat de bestaande regeling al in negatieve zin afwijkt van die in andere landen. Want de meeste EU-leden hanteren een leeftijdsgrens van 30 jaar voor oldtimers, in plaats van 40 jaar. Ook in het vervuilingsargument konden de belangenorganisaties zich absoluut niet vinden.



Alle 10 miljoen personenauto's van Nederland zijn samen voor nog geen 10 procent verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot en stikstofdepositie. Onder die 10 miljoen auto's zitten maar 200.000 stuks van 40 jaar en ouder. Deze oudjes rijden gemiddeld 1500 tot 2000 kilometer per jaar. Met moderne auto's wordt jaarlijks ongeveer 11.000 kilometer afgelegd. Met andere woorden: oldtimers leveren slechts een marginale bijdrage aan de vervuiling.

Positieve effecten klassieker en oldtimers



Bovendien lieten de indieners van het amendement buiten beschouwing dat klassiekereigenaren ook voor belastingopbrengsten en werkgelegenheid zorgen. Niet alleen dankzij de handel in de auto's zelf, maar ook met het onderhoud, de verkoop van onderdelen en het houden van evenementen.



De meerderheid van de Tweede Kamer zag blijkbaar meer in de argumenten tégen het amendement en verwierp het. Klassiekereigenaren en andere liefhebbers van mobiel erfgoed kunnen dus weer even opgelucht ademhalen.