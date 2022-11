De zin en onzin van aanvullende verzekeringen: pechhulp, rechtsbijstand en schade inzittenden

Bij het afsluiten van je autoverzekering vroeg je je vast af hoe nuttig de aanvullende verzekeringen zijn. Welnu: zo werken de verzekeringen voor pechhulp, rechtsbijstand en schade inzittenden. Geen leuke materie, maar wel héél nuttig.

Een aanvullende verzekering, de naam zegt het al: een verzekering die je afsluit bij je autoverzekering. Het is de poedersuiker op je oliebol, of de chocodip op je softijs. We bespreken ze stuk voor stuk en leggen uit voor wie ze handig zijn.

Pechhulp

Wie komt je helpen als je met een rokende motor langs de kant staat? Met een pechhulpverzekering sta je er niet alleen voor en wordt jouw auto ter plaatse gerepareerd. Als dat niet lukt, worden de auto en zijn inzittenden naar een garage gebracht. Lees de polisvoorwaarden goed door om te kijken waarvoor je precies verzekerd bent. In de regel wordt de opdravende pechhulp vergoed, maar betaal je zelf de reparatiekosten. Of de kosten van een leenauto (volledig) vergoed worden, verschilt per pechhulpdekking.

Voor wie is een pechhulpverzekering handig? Als je begint te twijfelen aan de betrouwbaarheid van je al wat oudere auto, ga je met een pechhulpverzekering toch met een gerust gevoel op pad. Hulp is tenslotte nooit ver weg. Dekking voor heel Europa is logischerwijs iets duurder dan dekking voor alleen Nederland.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering biedt je juridische hulp of advies – een onderwerp waar de meeste Nederlanders geen kaas van hebben gegeten. Het is slim om een WA- of WA + beperkt casco-verzekering te combineren met rechtsbijstand. Dan kun je het claimen van een schade overlaten aan de verzekeraar.

Wie neemt een rechtsbijstandverzekering? Schade claimen na een ongeluk kan ingewikkeld zijn en om daarbij juridische hulp te krijgen, zal elke automobilist aanspreken. Je krijgt de kosten van de advocaat vergoed. Ook als je een conflict hebt met je garagebedrijf over de aanschaf of het onderhoud van je auto kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden.

Schade inzittenden

Bij een auto-ongeluk brengt iedereen het er hopelijk zonder kleerscheuren vanaf, maar als dat niet zo is, draait de schade-inzittenden-verzekering voor de kosten van de inzittenden op. Het vergoedt materiële schade, zoals gescheurde kleding en een gebutste telefoon, maar ook de – vaak veel kostbaarder – medische kosten die je maakt om te herstellen. De verzekering keert ook een geldbedrag uit als een inzittende door het ongeval onverhoopt komt de overlijden. Een bovengrens van 1 miljoen euro is gangbaar.

Wie voegt extra zekerheid toe met een verzekering voor schade inzittenden? Logischerwijs autobezitters die vaak met mensen en hun spullen rondrijden, helemaal als die passagiers geen directe familie zijn en je lastige situaties voor wilt zijn.

Tijdens je zoektocht naar een goedkope autoverzekering, kun je de hierboven genoemde aanvullende verzekeringen zelf aanvinken en de bijbehorende premie bekijken.