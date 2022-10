Mercedes EQE SUV (2023): meer hoofdruimte, minder beenruimte

Mercedes breidt zijn aanbod aan volledige elektrische modellen in rap tempo uit. Nieuwste resultaat is de Mercedes EQE SUV. Voor wie de EQE sedan te veel op een druppel vindt lijken en een te lage zit vindt hebben, heeft Mercedes hem een tikkie opgeblazen.

De nieuwe Mercedes EQE SUV is – zoals de naam al weggeeft – de SUV-versie van de druppelvormige en aalgladde Mercedes EQE. Dat er van dit model een SUV zou komen, mag geen verrassing heten. De sedan zit een beetje in het verdomhoekje van veel consumenten met een goed gevulde beurs. Zij schaffen liever een SUV aan. Ziet er net effe stoerder uit. En dan is er natuurlijk die hoge zit die mensen aanspreekt. Gemakkelijker instappen, een beter zicht op het verkeer en het gevoel dat je onoverwinnelijk bent. Behalve dat-ie wat opgeblazen eruit ziet, oogt de EQE SUV niet heel veel anders dan de sedan overigens. Onmiskenbaar een elektrische Mercedes.

Korter en hoger dan gewone EQE

De Mercedes EQE SUV staat op hetzelfde platform als zijn sedanbroer, maar heeft een 9 cm kortere wielbasis (303 cm). De lengte bedraagt 486,3 cm. Dat is 8,8 cm minder dan de EQE Limousine. Qua hoogte wint uiteraard de EQE SUV. Die is met 168,6 cm flink hoger, namelijk 17,6 cm. Hierdoor heb je in de EQE SUV waarschijnlijk meer hoofdruimte op de achterbank dan in de sedanversie die een lagere, duidelijk aflopende daklijn heeft. Daarentegen zou de beenruimte zomaar wat minder kunnen zijn vanwege de kortere wielbasis. Verder is de Mercedes EQE SUV 194 cm breed.

Trekgewicht EQE SUV: tot 1800 kg

De nieuwe Mercedes EQE SUV heeft een actieradius tot 590 km (WLPT). Dat is dan weer wat minder dan de sedan, waarvoor Mercedes een actieradius tot 659 km communiceert. Hoe groot het accupakket is, meldt Mercedes nog niet. De EQE SUV 350+ met achterwielaandrijving is de ‘instapper’ met een vermogen van 292 pk en een koppel van 565 Nm. De EQE 350 4MATIC heeft hetzelfde vermogen maar met 765 Nm koppel en 4x4-aandrijving. De EQE 500 4MATIC is het topmodel met 408 pk en een koppel 858 Nm. Het trekgewicht bedraagt 750 kg voor de basisversie en 1800 kg voor beide 4x4-versies.

EQE SUV AMG komt in 2 versies

Mercedes introduceert ook maar meteen twee AMG-versies: de 43 4MATIC met 477 pk en de 53 4MATIC+ met 625 pk. Bestel je de laatste als Dynamic Plus dan krijg je zelfs 687 pk en 1000 Nm. Deze versie schiet in 3,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Het accupakket van de AMG-versies hebben een capaciteit van 90,6 kWh. Laden kan met een standaard AC-lader met 11 kW. Optioneel is een AC-lader met 22 kW. Laadtijden zijn nog niet bekend.

Megascherm van 141 cm breed

Een hoogtepunt van het interieur is het MBUX Hyperscreen waarbij drie displays naadloos in elkaar overlopen. Hierdoor heb je als het ware één groot scherm voor je, van maar liefst 141 cm breed. De voorpassagier heeft een 12,3-inch oled-scherm voor zich. Kleine kanttekening van het Hyperscreen: het is optioneel.

Ontspannen natuurgeluid

Wie van geluiden houdt, kan zijn lol op met de Mercedes EQE SUV. ‘Serene Breeze’ noemt Mercedes de nieuwste soundscape die in de elektrische SUV zijn debuut maakt. Een ontspannen natuurgeluid, aldus Mercedes. En: “Met deze holistische soundscape wordt de paradigmaverschuiving van verbrandingsmotor naar elektrisch rijden duidelijk hoorbaar voor de inzittenden van de EQE SUV.” Juist ja. Zodra we kunnen rijden en het geluid zelf kunnen ervaren, krijg je van ons een simpeler uitleg, dat beloven we.