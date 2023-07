Mercedes EQE SUV (2023) test: waarom je altijd met een bijrijder op pad moet

Na de Mercedes EQS kwam de EQE, en na de EQS SUV komt er dus ook een Mercedes EQE SUV. Voegt hij iets toe of is het vooral een lomp, groot en absurd zwaar apparaat? Het antwoord is: allebei.

De nieuwe Mercedes EQE SUV is – zoals de naam al weggeeft – de suv-versie van de druppelvormige en aalgladde Mercedes EQE. Dat er van dit model een suv zou komen, mag geen verrassing heten. De sedan zit - tot persoonlijk verdriet van alle Auto Review-redacteuren - een beetje in het verdomhoekje van veel consumenten met een goedgevulde beurs. Zij schaffen liever een suv aan. Ziet er net wat stoerder uit. En dan is er natuurlijk die hoge zit die mensen aanspreekt. Gemakkelijker instappen, een beter zicht op het verkeer. Ja ja, we kennen de argumenten. Maar om nu te zeggen dat het liefde op het eerste gezicht is tussen ons en deze mastodont van 2600 kilo, mwah.







Gebouwd in Alabama

Natuurlijk ontkomen we niet aan een vergelijking met de EQE sedan, waarmee de SUV zijn platform deelt. Dat betekent niet dat de buitenmaten exact overeenkomen. Zo is de wielbasis van de EQE SUV 9 centimeter korter (3030 mm). De lengte bedraagt 486,3 cm en dat is 8,8 centimeter minder dan de EQE Limousine. Qua hoogte wint de EQE SUV uiteraard, het scheelt 17,6 centimeter.



Met zijn hoge carrosserie, is het logisch dat de SUV ook op actieradius-gebied niet kan meekomen met de sedan. Hij komt 594 kilometer ver. De sedan-rijder kan dan nog 54 kilometer doorrijden voordat hij een laadpaal moet opzoeken. Het accupakket van de EQE SUV 350+ is net zo gigantisch als zijn formaat: 90,6 kWh. Dat verklaart meteen de overtollige kilo's van de EQS SUV. Al zullen ze dat in het land waar hij gebouwd wordt misschien wel door de vingers zien. De EQE SUV spreekt geen Duits, maar rolt van de band in Alabama (Verenigde Staten).



Mercedes EQE SUV 350+ prijs



Wij rijden met de EQE SUV 350+ met achterwielaandrijving, met een prijs van 91.950 euro. Het is de ‘instapper’ met een vermogen van 292 pk en een koppel van 565 Nm. Er zijn meer smaken: de EQE 350 4Matic heeft hetzelfde vermogen, maar een hoger koppel (765 Nm) en vierwielaandrijving. De EQE 500 4Matic staat met 408 pk weer een stap hoger, en ook AMG heeft zich over de EQE AMG ontfermd. Voor 130.791 euro krijg je de AMG 43 4Matic+ met 480 pk. Wie de campings in Europa wil bestormen met een caravan, doet er goed aan een 4Matic te bestellen. Die kan 1800 kilo trekken, de achterwielaangedreven EQE SUV moet het doen met 750 kg.

Altijd met bijrijder

Om een zwaargewicht toch een prettige handelbaarheid te geven, zijn kunstgrepen nodig. Zoals een meesturende achteras. Die stuurt maximaal 10 graden mee, en bij het inparkeren juist tegen. Daardoor heeft de Mercedes EQE SUV de draaicirkel van een A-klasse. Soms waan je je daadwerkelijk in een kleine auto, tot je over je schouder kijkt en er geen einde aan je uitzicht lijkt te komen. Sterker nog, de B-stijl lijkt net zo breed als een B-klasse. We raden daarom aan om altijd met een bijrijder op pad te gaan, met goede ogen als onbetaalbare accessoire.



Topsnelheid van meer dan 200 km/h



Zoals dat gaat bij elektrische auto's, is de vermogensopbouw lineair. Maar verwacht niet de bloedstollende acceleratie die je misschien kent van andere EV's. Aan een begrenzer voor de topsnelheid, usance bij veel elektrische auto's, doet Mercedes dan weer niet. De 350+ haalt 201 km/h.

Comfort is een andere pijler van Mercedes en op dat onderdeel geven we alleen maar hoge cijfers. Dat de auto te maken krijgt met een asfaltkwaliteit die varieert van bobbelig tot biljartlaken, merk je niet. De vering en demping filteren alles soeverein. Vanaf 120 km/h wordt de carrosserie met optionele luchtvering iets verlaagd, om de luchtweerstand te verminderen. En die is met een Cw-waarde van 0,25 toch al verrassend laag, al haalt de Mercedes EQE sedan zelfs 0,22. Ook het geluid van de motor en de banden blijft buiten je gehoor, want de EQE SUV heeft extra dikke ruiten die de herrie van de wereld buiten de auto houden.



Snelladen met 170 kW



Ga je van de snelweg af en zoek je een leuke weg op, dan merk je dat de carrosserie in de comfortstand overhelt. Dat kun je makkelijk verhelpen door de sportstand te kiezen, waarbij je samen met het steviger gedempte onderstel ook wordt beloond met een directere besturing en gasrespons. Via de flippers aan het stuur, kun je instellen hoeveel energie je wilt terugwinnen als je remt.

De EQE SUV beschikt verder over een intelligent systeem dat met behulp van de navigatiedata, zoals de heersende snelheidslimiet en de verkeersdrukte, zelf het stroomverbruik beheert. Dat zorgt niet alleen voor een nog relaxtere reis, het heeft ook een gunstige invloed op het rijbereik. Bij de snellaadpaal kun je vervolgens met maximaal 170 kW stroom tanken, geen wereldschokkend goede waarde.



Verschil EQE SUV en EQS SUV

Wat is het verschil tussen een EQE SUV en een Mercedes EQS SUV? Het is geen mop, je krijgt serieus antwoord. Op het eerste gezicht zie je weinig onderscheid. Je moet het zoeken in de details, zoals de iets andere lichtunits. Verder is de EQS duidelijk langer, het scheelt 26 centimeter. Het dashboard is vrijwel identiek, met keuze uit een hyperscreen of twee afzonderlijke schermen. De brede middentunnel in de EQE SUV is ook echt breed en dat beperkt de beenruimte behoorlijk.

Achterin ben je misschien wel beter af; de been- en hoofdruimte zijn allebei uitstekend voor elkaar. Een warmtepomp is standaard, en dat is handig als je kiest voor de optionele stoelventilatie achterin. De benodigde energie gaat niet ten koste van de actieradius. Zo kun je op koudere dagen ook zonder schuldgevoel de stoelverwarming op standje sambal zetten. Maar dat zien we in oktober wel weer …

Conclusie

De uiterlijke verschillen tussen de Mercedes EQE SUV en de EQS SUV zie je nauwelijks met het blote oog. Totdat je instapt. Dan merk je dat de kleinere EQE sportiever rijdt en wendbaarder is. En als je naar de prijs kijkt, worden de verschillen nog groter. Vind je de 292 pk van de 350+ te weinig, dan is er met de 476 pk sterke AMG 43 4Matic een overtreffende EQE-trap beschikbaar.