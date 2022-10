Waarom je met een witte auto straks minder hoeft te tanken

Tanken - of laden - doe je het liefst zo min mogelijk. Dan biedt de volgende nieuw ontwikkelde witte lak uitkomst. Die houdt het interieur van je auto koeler. Hierdoor hoeft de airco minder hard te werken of kan hij zelfs helemaal uit. Op die manier rijd je zuiniger en hoef je minder vaak te tanken of te laden. Puur en alleen omdat je auto wit is; hoe cool is dat!

De Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana heeft een speciale witte lak ontwikkeld die de temperatuur in het interieur van een auto naar beneden brengt. Dat komt doordat de lak maar liefst 97,9% van het zonlicht weerkaatst. De ultra-witte lak is met 150 micrometer (0,001 mm) slechts 30 micrometer (dus 0,03 mm) dikker dan gebruikelijke autolakken. De truc zit hem volgens de ontwikkelaars in de gebruikte zeshoekige boornitride (een verbinding van boor en stikstof) nanoplaatjes. Zegt ons he-le-maal niks, maar jou wellicht wel.

Grotere actieradius

Hoe dan ook: de ontwikkelaars van de speciale witte lak claimen dat de temperatuur in het interieur van je auto met zomaar vijf tot zes graden Celsius daalt in vergelijking tot elke andere lak. Het grote voordeel is dat je minder snel de airco aanzet. Behalve dat dit resulteert in een lager verbruik en minder CO2-uitstoot, wordt de actieradius van je auto groter. Vooral rijders van elektrische auto’s moet dit als muziek in de oren klinken, al kunnen we ons met de huidige torenhoge benzineprijzen ook voorstellen dat benzinerijders een gat in de lucht springen.

Meer auto-gerelateerde weetjes ontvangen?

Aanmelden

Meld je dan aan voor de wekelijkse nieuwsbrief, kost je niks!



Witte Intercity

De keerzijde van het verhaal is dat de lak nogal prijzig is. Volgens de ontwikkelaars zul je hem eerder terugzien op vliegtuigen en treinen. Maar wie gaat de KLM vertellen dat zijn blauwe vogel vervangen moet worden voor een witte vogel? Een witte Intercity daarentegen zien we wel zitten; we hebben dat geel/blauw nooit mooi gevonden. In ieder geval: het duurt nog wel even eer de weerkaatsende witte lak financieel interessant is voor auto's. De foto's bij dit artikel zijn dan ook willekeurig gekozen.