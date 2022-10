Het wordt steeds drukker bij de Nederlandse laadpalen - 11 weetjes over opladen

In veel gemeentes schieten de laadpalen als paddenstoelen uit de grond en op steeds meer plekken langs de snelweg zie je gele Fastned-daken of witte Ionity-zuilen verschijnen. Met een telraam onder de arm, maken we de balans op.

1. Nederland heeft meer snellaadstations (3172 stuks) dan snelwegkilometers (2474 km).

2. De volgende mijlpaal is het aantal tankstations (4147) overtreffen.

3. De Tesla Model 3 is de meest voorkomende EV van Nederland. Bij de PHEV's staat de Mitsubishi Outlander nog altijd op één.

4. Het aantal snelladers in Nederland explodeerde in 5 jaar tijd van 755 naar 3172. Zuid-Holland is de provincie met de meeste snellaadstations. In Zeeland slaat de actieradiusstress het snelst toe.

5. Toen in 2011 de eerste snelladers verschenen, was het ultieme doel dat de elektrische rijder in één dag heel Nederland kon doorkruisen.

Weetjes over Chademo- en CCS-stekkers

6. Eerst waren er twee snellaadstekkers: Chademo en CCS. In Europa werd CCS dominant en nu je ziet steeds vaker snellaadstations met alleen een CCS-connector.

7. Wie zijn potentieel de Chademo-sigaar? EV-rijders met een Nissan Leaf, de allereerste Kia Soul EV, een Lexus UX 300e of een Mitsubishi Outlander PHEV.

8. Chademo is een afkorting van ‘CHArge DE MOve', maar het is ook een woordspeling op een Japanse uitdrukking voor ‘Wilt u een kopje thee?'.

9. De krachtigste snelladers gaan opwarming van hun laadstekker te lijf door koelvloeistof door de laadkabel naar de connector te pompen.

Nederland versus Europa

10. Ongeveer 30 procent van alle laadpalen in de Europese Unie, staat in Nederland. Kanttekening: EV-land Noorwegen hoort niet bij de EU.

11. Nederland heeft meer alpacaboerderijen dan Cyprus en Malta laadpalen.