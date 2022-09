Waarom de Peugeot e-208 straks 38 kilometer verder komt op een volle accu

De Peugeot e-208 wordt onderhuids vernieuwd. In 2023 krijgt de elektrische Peugeot de aandrijflijn van de nieuwe e-308 en dat biedt de volgende voordelen.

Het belangrijkste nieuws is dat de actieradius van de Peugeot e-208 groeit met 38 kilometer en rond de 400 kilometer komt te liggen. Hij krijgt namelijk de aandrijflijn van de nieuwe Peugeot e-308 en die heeft een grotere batterij en is zuiniger. Dat is dubbel winst. Sterker nog, de 'harttransplantatie' maakt de elektrische 208 ook krachtiger (van 136 naar 156 pk), dus deze upgrade is een driepunter.

Peugeot e-208 krijgt batterij van 48,1 kWh

De Peugeot e-208 had altijd een batterij van 45 kWh en krijgt straks 48,1 kWh. Dat zijn nettogetallen, de nieuwe brutocapaciteit bedraagt 51 kWh. Maar 3,1 kWh méér, is niet genoeg om 38 kilometer af te leggen. Wat helpt is dat het opgegeven stroomverbruik daalt van 15,5 kWh/100 km naar 12,0 kWh/100 km. Volgens Peugeot is dat genoeg besparing om de WLTP-actieradius van 362 naar 400 kilometer te tillen. Mooi getal, 400 kilometer.

Tweede upgrade voor Peugeot e-208

Dit is trouwens de tweede keer dat Peugeot de e-208 onderhanden neemt om het bereik te vergroten. Eind 2021 kreeg hij een super slimme warmtepomp, banden met lage rolweerstand en een overbrengingsverhouding voor zuinige snelwegkilometers. Daar profiteert het model voor 2023 natuurlijk ook van.

Het is nog niet bekend hoeveel duurder de Peugeot e-208 gaat worden. Want dat-ie omhoog gaat in prijs, kunnen we in deze dure tijden bijna garanderen.

