Zo sportief is de Opel Astra GSe plug-in hybride echt

Sportieve Opels leken uitgestorven, nadat het OPC-label ter ziele ging. Maar met de Opel Astra en Astra Sports Tourer GSe keert een ander sportief label uit Opels verleden terug.

In de jaren tachtig was er grote angst voor De Bom, maar veel liefde voor kleine bommetjes waarmee je hard kon rijden. Iedereen boven de 40 jaar zal de Opel Kadett GSi nog kennen. In 1984 verscheen hij in de showroom, 115 pk sterk en zonder turbo. Hij sprintte in 9 seconden naar 100 km/h en dat was destijds een bescheiden sensatie. De GSi kreeg al snel een cultstatus, niet in de laatste plaats vanwege het digitale instrumentarium. In 1993 werd de Kadett GSi door de Astra GSi opgevolgd.



Astra GSe is de nieuwe GSi

Het sportieve Opel-label stierf een stille dood, maar is in iets gewijzigde vorm terug. Na de elektrische Opel Manta GSe concept uit 2021, verschijnen binnenkort de eerste echte Opels met het GSe-label, de Astra en Astra Sports Tourer. Misschien kun je ze wel omschrijven als spirituele opvolges van de Kadett en Astra GSi. Opel noemt GSe een submerk voor sportieve, geëlektrificeerde modellen. Al gaat de afkorting zelfs nog verder terug. GSe stond in de jaren zeventig in grote en dure modellen als de Commodore en de Monza voor ‘Grand Sport Einspritzung’.



Opel GSe = Grand Sport Electric

Bij zijn terugkeer, staat GSe voor ‘Grand Sport Electric’. Verwacht alleen niet al te veel van de sportieve aspiraties. De Astra en Astra Sports Tourer GSe zijn ‘gewoon’ plug-in hybrides. We kennen de aandrijflijn al uit andere modellen van Stellantis, zoals de Grandland en de Peugeot 308. Een 1,6-liter benzinemotor werkt samen met een elektromotor. Ze zorgen voor een vermogen van 225 pk en een koppel van 360 Nm. Voor een plug-in hybride zijn dat vrij gewone cijfers.



Worden we belazerd door Opel?

Is GSe dan een typisch gevalletje ‘window dressing’? Niet helemaal, want Opel belooft ook een sportiever weggedrag, met onder meer een aangepaste besturing, krachtiger remmen en een 10 mm verlaagd onderstel. Het ESP staat meer speelruimte toe dan bij de bravere versies van de Astra. Toch een vleugje GSi, dus!

Ook het uiterlijk kreeg wat GSe-details: 18-inch wielen die zijn afgeleid van de Manta GSe concept, een speciale voorbumper en GSe-logo’s op de achterklep. Ben je ingestapt, dan zit je op met alcantara beklede sportstoelen. Dat betekent niet dat je rug het zwaar te verduren krijgt, want ook deze stoelen hebben het AGR (Aktrion Gesunder Rücken)-stempel waar Opel altijd zo trots op is.



Opel heeft nog geen prijzen bekend gemaakt, evenmin is duidelijk wanneer de Astra en Astra Sports Tourer GSe bij de dealer staan.