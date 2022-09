Renault R5 Turbo 3E: extreme voorbode gewone elektrische Renault 5

Na een paar vage, slecht belichte foto's zien we de Renault R5 Turbo 3E nu in volle glorie. Hij ziet er extravagant uit en heeft 380 pk. Toch legt hij ook een aantal eigenschappen bloot van de gewone elektrische Renault 5 die in 2024 op de markt komt.



Net als de klassieke Renault 5 Turbo uit 1980, brengt de huidige showcar al zijn vermogen via de achterwielen naar het asfalt. Er zijn ook grote verschillen. De viercilinder benzinemotor achter de voorstoelen in de oude Renault 5 Turbo brulde 160 pk bij elkaar, de Renault R5 Turbo 3E brengt 380 geruisloze pk's op de been. Het koppel is zo mogelijk nog imposanter: 700 newtonmeter!



Twee elektromotoren Renault R5 Turbo 3E



Al die power wordt niet vanuit één centraal achterin geplaatste elektromotor naar de achterwielen gestuurd, maar vanuit twee exemplaren - voor elk wiel één. Volgens Renault sprint de showcar in 3,5 tellen van 0 naar 100 km/h en heeft hij een topsnelheid van 200 km/h. Zijn spirituele voorvader had bijna twee keer zoveel tijd nodig voor de honderdsprint: 6,9 seconden. Aan de andere kant troeft de oude patron zijn elektrische nazaat op topsnelheid nipt af: 201 km/h ...



Wat wordt de accucapaciteit van de elektrische R5?

De nieuwe elektrische Renault 5 die in 2024 op de markt komt, krijgt een heel wat bescheidener vermogen. Met 136 tot 150 pk is het waarschijnlijk wel gedaan. Vergeleken met de enorme power van de Renault R5 Turbo 3E , is de accucapaciteit opmerkelijk bescheiden. Die bedraagt slechts 42 kWh, oftewel 10 kWh minder dan de Renault Zoe aan boord heeft. Zou de definitieve elektrische R5 zo efficiënt en gestroomlijnd zijn dat-ie genoeg heeft aan 42 kWh? Of mikt Renault met een voordelige instapper op stadsbewoners en komt er daarnaast een versie met een grotere batterij? De nabije toekomst zal het leren.



Net zoals we ook nog niet weten of de gewone elektrische Renault 5 ook in staat is tot een stuuruitslag van 50 procent. Dat kan de R5 Turbo 3E namelijk wel, om driften te vergemakkelijken. In de praktijk van alledag lijkt ons vooral de kleine draaicirkel handig die zo'n grote wieluitslag met zich meebrengt. Straatje keren in smalle stadse steegjes doe je net zo makkelijk als een een wereldkampioen kunstschaatsen een pirouette maakt.

Overeenkomsten showcar en definitieve elektrische Renault 5



Als we de afbeeldingen van de 'normale' elektrische 5 naast die van deze extremist houden, proberen we om door het extreme spoilerwerk heen te kijken. Dan zien we veel overeenkomsten. We gaan er daarom vanuit dat de straatversie ongeveer even lang wordt. Van de voorbumper tot aan het uiterste puntje van de giga-vleugel meet de showcar volgens Renault 4006 millimeter. Als we de auto en profil bekijken, schatten we dat daar voor de gewonemensenversie zo'n 3,80 meter van overblijft. dat zou betekenen dat de R5 korter wordt dan de Zoe (4008 mm). De wielbasis (2,54 meter bij de showcar) zal vermoedelijk wel exact overeen komen. We denken daarentegen niet dat de normale elektrische R5 even breed wordt - 2,02 meter lijkt ons wat extreem ...

Wil je geen tussentijdse updates over de elektrische Renault 5 mislopen?



Aanmelden

Met onze gratis nieuwsbrief blijf je op de hoogte!



Verborgen nostalgische trekjes in het interieur R5 Turbo 3E



Richten we onze blik op het interieur, dan herkennen we in het dashboard van de r5 Turbo 3E met enige fantasie het blokvormige instrumentarium uit de oerversie van de Renault 5. Ook het simpele stuurtje is een feest van herkenning. Kijk maar eens naar de foto's! Wel zijn we benieuwd of Renault het aandurft om de definitieve versie van de nieuwe elektrische Renault 5 ook geen centraal infotainmentscherm te geven. Al kun je natuurlijk zonder. Met de huidige stand van de techniek kun je natuurlijk ook gewoon je smartphone aan de auto koppelen en zo een heleboel functies bedienen. Scheelt gewicht én kosten.