Is dit de eerste hint dat Tesla’s binnenkort goedkoper worden?

Tesla past regelmatig de prijzen van zijn elektrische auto’s aan. In april gingen ze omhoog en hopelijk gaan de prijzen binnenkort weer omlaag. Want de Tesla-fabrieken hebben het nu minder druk dan een maand geleden.

Tesla deelt sommige getallen niet met de buitenwereld. De exacte accucapaciteit van zijn elektrische modellen, bijvoorbeeld. Voor dit bericht vertrouwen we op de cijfers van Troy Teslike, die bijhoudt hoeveel auto’s de Tesla-fabrieken nog moeten bouwen - de wachtrij.

Hoe krijg je meer bestellingen? Maak Tesla’s goedkoper!

Uit de cijfers blijkt dat de wachtrij korter begint te worden. Stonden in maart, juni en juli nog klanten van ca. 500.000 Tesla’s te wachten op hun nieuwe auto, eind augustus was dat aantal gedaald tot 414.000 stuks. Kortom, de fabrieken lopen hun achterstand sneller in dan dat er nieuwe bestellingen binnenstromen. En hoe krijg je meer mensen zo ver om een Tesla te bestellen? Door de prijzen te verlagen. Mogelijk is de nieuwe Tesla Model Y Standard Range daarom voor ‘maar’ 50.995 euro in de markt gezet – duizend euro goedkóper dan de Model 3 SR.

Levertijd Tesla Model Y Standard Range

Volgens Troy staat een backlog van 414.000 auto’s gelijk aan 102 productiedagen. Tesla zou dat aantal graag halveren, zodat klanten minder lang hoeven te wachten op hun nieuwe aankoop. De Giga-fabriek in Shanghai geeft het goede voorbeeld, want daar wordt een Model Y Standard Range na 18 dagen geleverd. Een Model X Long Range uit Fremont laat daarentegen 365 dagen op zich wachten.