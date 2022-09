Woon je aan een woonerf? Pas op voor racende Drenten!

Een nipte meerderheid van de Nederlandse automobilisten houdt zich aan de maximumsnelheden. Dat blijkt uit de onderzoeksgegevens van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Wel zijn er grote verschillen. Zowel regionaal als per wegtype.



Het goede nieuws: gemiddeld rijdt 60 procent van de automobilisten in Nederland niet harder dan de regels en borden voorschrijven. Aan de andere kant neemt 40 procent het dus niet zo nauw. Dat is toch een aanzienlijk deel.

Nieuwe verkeersregels, hogere boetes?

Gemeten over alle wegtypen, zijn Zuid-Hollanders de meest gezagsgetrouwe automobilsten. Van hen rijdt 62 procent nooit te hard. In Flevoland worden de snelheidslimieten het vaakst met een korreltje zout genomen. Slechts 55 procent van de polderbewoners vindt het nodig om zich aan de regels te houden.

Locatiegegevens vertellen veel over ons gedrag



Voorheen baseerde de NDW zijn gegevens uitsluitend op meetlussen in de wegen. Over 2021 heeft de organisatie ook gebruikgemaakt van de locatiegegevens die apparatuur - zoals mobiele telefoons - in auto's vrijwel continu opvraagt. Zodoende kon het Dataportaal voor het eerst ook over meetgegevens beschikken van 30-wegen, waar nauwelijks meetlussen aanwezig zijn.



Meeste overtreders op 30-wegen



En juist de meetgegevens van die 30 km/h-wegen, leverden de grootste percentages overtreders op. Daarbij spanden automobilisten in Drenthe de kroon. Liefst 64 procent van de Drenten rijdt te hard over woonerven en aanverwante wegen binnen de bebouwde kom. Of andersom gezegd: maar ongeveer 1 op de drie Drentse automobilisten rijden daadwerkelijk 30 waar dat moet.



Gemiddelde snelheid 28,3 km/h



Het NDW ziet een parallel tussen de bevolkingsdichtheid en de bereidheid zich aan de maximumsnelheid in 30 km-zones te houden. In de drie noordelijke provincies en Zeeland wordt hier het snelst gereden. In het dichtbevolkte Noord- en Zuid-Holland het langzaamst. Al met al doen we het trouwens zo slecht nog niet op 30 km-wegen: landelijk gezien wordt er gemiddeld 28,3 km/h gereden. Alleen die Drenten ... Het is maar goed dat Assen, Emmen en Coevorden zich niet hebben aangesloten bij het voornemen van de grootste steden om 30 km/h in de bebouwde komt tot norm te verheffen.