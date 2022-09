'Sombere toekomst elektrische auto' - Duitse autofabrikanten in paniek

Hildegard Müller, voorzitter van de Duitse koepelorganisatie van de auto-industrie VDA, slaat alarm. Wegens de huidige prijsontwikkelingen in de energiesector, wordt elektrisch rijden minder aantrekkelijk. De Duitse autobouwers vrezen zelfs voor de toekomst van de elektrische auto. Een van de pijnpunten is het te lage aantal laadpalen, stelt Müller in een interview met Die Welt.



Het thuis opladen van je elektrische auto is in Nederland nu al duurder dan opladen aan een openbare laadpaal. Tenminste, als je een flexibel energiecontract hebt en geen zonnepanelen bezit. En dan nog: in veel gevallen betaalt je werkgever, want het gros van de Nederlandse EV-rijders heeft een leaseauto. Het opladen aan openbare laadpalen zal echter ook snel duurder worden.



Kosten elektrisch rijden sowieso omhoog



De kosten van elektrisch rijden, zullen sowieso stijgen, wie ze dan ook betaalt. Al houd je in Nederland voorlopig nog het voordeel dat je voor een elektrische auto nul wegenbelasting hoeft te betalen. Dat scheelt bij wat grotere auto's algauw vele honderden, tot meer dan 1000 euro per jaar, mocht je uit een dieselauto komen.

Stroomprijzen rijzen de pan uit



Ook in Duitsland hebben ze te maken met de sterk gestegen energieprijzen. Als daar op korte termijn niets tegen wordt ondernomen, raakt de toekomst van EV's in gevaar, aldus de Duitse auto-industrie. De stroomprijs is nu al op recordhoogte en omdat die gekoppeld is aan de gasprijs, vreest de VDA bij monde van Hildegard Müller. dat elektriciteit in de winter nog duurder wordt.

Te weinig laadpalen



Op korte termijn leidt dat volgens de Duitse autobouwers tot een dalende verkoop van elektrische auto's. Maar voor de middellang termijn doemt er nog een gevaar op. Als de verkoop van elektrische auto's sterk terugloopt, is er geen investeerder meer te porren om geld te steken in de laadinfrastructuur - oftewel het aantal oplaadpunten. En met het aantal laadpunten is het nu al niet fantastisch gesteld bij de oosterburen. Zij kunnen nu bij 60.000 openbare laadpunten terecht, terwijl we in het veel kleinere Nederland over 90.000 stuks beschikken. En wie wil er nu een elektrische auto, als er veel te weinig laadpalen zijn? Dat is het sneeuwbaleffect waar de Duitse autobouwers voor vrezen.

Duitse subsidie op EV's daalt



Je kunt je afvragen of de ongerustheid van de Duitse industrie echt terecht is, of dat ze een opzichtig partijtje paniekvoetbal aan het spelen zijn. De prijzen van benzine en diesel bevinden zich immers ook nog altijd op recordhoogte. Aan de andere kant is de Duitse overheid de aanschafsubsidie op elektrische auto's in 2023 flink verlagen. Op EV's met een prijs tot 45.000 euro daalt de overheidssubsidie van 6000 naar 4500 euro. Bij EV's tot een catalogusprijs van 65.000 euro gaat de subsidie omlaag van 5000 naar 3000 euro. We kunnen ons voorstellen dat die verlagingen ook een rol spelen bij de doemscenario's die de autofabrikanten nu schetsen.