Jeep komt met 4 volledig elektrische modellen: Jeep Avenger, Recon, Wagoneer S en ...

Het zal menig Amerikaanse redneck een doorn in het oog zijn. Zelfs het stoere Jeep gaat overstag en komt met niet minder dan vier volledig elektrische modellen. Drie daarvan laten de Amerikanen nu al zien. De belangrijkste elektrische Jeep voor Europa wordt de Jeep Avenger, die al in 2023 op de markt komt.



Behalve duidelijke foto's van de kant-en-klare Avenger, laat Jeep ook afbeeldingen zien van de Wrangler-achtige Jeep Recon en de enorme Jeep Wagoneer S, een luxueuze SUV. Wat nummer vier precies voor auto wordt, is nog onduidelijk.

Jeep Avenger is géén broertje van de Opel Mokka



Maar first things first: de Jeep Avenger. Eerder waren al computeranimaties van de auto te zien, nu krijgen we de foto's, en in oktober 2022 is de nieuweling al live te bekijken. Dan staat-ie op de autotentoonstelling van Parijs, om in 2023 door te stoten naar de Europese dealers. De Avenger is een compacte suv, ónder de Jeep Renegade en daarom gingen we er aanvankelijk vanuit dat hij dezelfde technische basis had als zijn concerngenoten Opel Mokka-e en Peugeot e-2008.



Maar Jeep spreekt nu van de nieuwe 'STLA Small-basis' van Stellantis. Verder noemt Jeep het aandrijfconcept 4xe het nieuwe 4x4. Daardoor krijgen we de indruk dat de Avenger standaard vierwielaandrijving krijgt. Maar over de techniek wordt Jeep nergens in het ellenlange persbericht concreet. Over de afmetingen, de actieradius en het vermogen, tasten we dan ook nog in het duister.

Jeep Recon betekent einde van de Wrangler

Als tegenhanger van de aloude Jeep Wrangler, komt Jeep met de elektrische Recon. Hiermee richt het merk zich op 'liefhebbers van extreme avonturen'. Dat ze het serieus menen, blijkt uit de aanwezigheid van het Jeep Selec-Terrain tractiemanagementsysteem, e-locker as-technologie en tal van beschermende maatregelen aan de onderkant van de carrosserie. Bovendien wordt de elektrische Recon leverbaar met extreme terreinbanden.



Net als bij de Wrangler, kun je de voorruit wegklappen en de deuren verwijderen. De komst van de Recon betekent vast en zeker het einde van de Wrangler, al zegt Jeep dat zelf nog niet met zoveel woorden. De Recon gaat in 2024 in productie in de Verenigde Staten, maar later maakt-ie ook de oversteek naar Europa.

Grote elektrische Jeep met 640 km actieradius

Top of the electric bill wordt de Jeep Wagoneer S. Deze grote suv moet de concurrentie aangaan met elektrische suv's als de Audi e-tron, de BMW iX en de aankomende Mercedes EQS SUV. De elektrische Wagoneer is te onderscheiden van zijn benzinebroer door de grille med led-verlichting en is hem op prestatiegebied waarschijnlijk de baas. Jeep rept van 600 pk, een honderdsprint van 3,5 seconden en een actieradius van 400 mijl, oftewel 640 kilometer. Ook deze mastodont gaat in 2024 in productie. Of de elektrische Jeep Wagoneer S ook naar ons continent komt, is onduidelijk.

Voor 2025 belooft Jeep nog een vierde volledig elektrisch model, maar over het hoe en wat hult de fabrikant zich nog in stilzwijgen. Wel is het duidelijk over zijn algemene ambitie: rond 2030 moet het merkportfolio in Europa voor 100 procent uit volledige elektrische auto's bestaan, in de VS houdt het merk het op de helft.