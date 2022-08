We hebben hem gevonden: de mooiste Porsche 959 ooit! En hij is te koop ...

Dit is geen standaard Porsche 959, maar dat had je vast al gezien. De bekende Amerikaanse Porsche-tuner Canepa heeft de 959 een uitgebreide opfrisbeurt gegeven, waarbij ook de onderhuidse techniek is aangepakt. De felgroene carrosseriekleur en het donkergroene interieur zijn misschien niet ieders smaak, maar wij vinden het ongelofelijk fraai.

De Porsche 959 werd begin jaren tachtig ontwikkeld voor de Groep B-rallyklasse. Het studiemodel dat in 1983 aan pers en publiek werd gepresenteerde heette dan ook Gruppe B. Om de vierwielaandrijving van de 959 te testen, deed Porsche met een aantal gemodificeerde 911's mee aan de Dakar-rally. Met succes. In 1986 pakte de 959 de eerste, tweede en zesde plaats in de woestijnrally. De Groep B-rallyklasse werd in dat jaar echter verboden. Na een aantal dodelijke ongelukken - waarbij ook toeschouwers betrokken waren - besloot de FIA met de klasse te stoppen.

Porsche 959 was heel even de snelste productieauto ter wereld

De productieversie van de Porsche 959 werd in 1985 onthuld, maar door ontwikkelingsproblemen zou het meer dan een jaar duren voordat de eerste klantenauto's konden worden uitgeleverd. Er zijn twee uitvoeringen van de 959: Sport en Komfort. Beide hebben een 2,8-liter twinturbo zescilinder boxermotor achterin, met 450 pk en 500 Nm koppel. Met een topsnelheid van 319 km/h was de 959 kortstondig de snelste productieauto ter wereld (een jaar later haalde de Ruf CTR een top van 342 km/h). Van stilstand naar 100 km/h doet de über-Porsche in 3,6 seconden. Wat ook nu nog buitengewoon indrukwekkend is.

Geen 450 pk meer uit een twinturbo zescilinder, maar liefst 811 pk

Er zijn in totaal 345 Porsche 959's gebouwd. Naar verluidt zijn er vijftig opgewaardeerd door de Amerikaanse Porsche-tuner Canepa. Deze groene is nummer drie. Hij is gespoten in Porsche Emerald Green, met een bijbehorend interieur. Zijn boxermotor is uitgerust met betere turbo's en is ook op andere manieren gewijzigd, met als resultaat een vermogen van 811 pk en 813 Nm koppel. Canepa heeft ook het onderstel, de uitlaat, de verlichting en het audiosysteem aangepast. De 959SC, zoals Canepa hem noemt, staat op nieuwe 18-inch lichtmetalen wielen met holle spaken (origineel is 17 inch). De auto is te koop, voor meer dan een miljoen euro.