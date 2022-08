Tesla Full Self-Driving - dat helemaal niet zelf kan rijden - nog dit jaar in Europa, aldus Elon Musk

Zou Elon Musk gewoon maar wat roepen, of gelooft hij zelf wat hij zegt? Want op een congres in Noorwegen heeft de Tesla-baas wederom geroepen dat zelfrijdende auto's er nu echt, heus, werkelijk aankomen. Eind dit jaar wordt de definitieve versie van het Full Self-Driving-systeem in de Verenigde Staten uitgerold en mogelijk ook in Europa.

Momenteel rijden er in de VS zo'n honderdduizend Tesla-eigenaren rond met Full Self-Driving Beta, een testversie van het semi-autonome rijsysteem. We schrijven met opzet 'semi-autonoom' in plaats van 'autonoom', want ondanks de naam is Full Self-Driving verre van zelfrijdend. Youtube staat vol met filmpjes van Tesla's met Full Self-Driving ingeschakeld die tegen paaltjes rijden, zomaar ineens richting een tegenligger sturen, twijfelend op een kruising blijven staan, en meer. Nou kun je je sowieso al afvragen of het ethisch is om een potentieel gevaarlijk systeem door het publiek te laten testen, maar kennelijk mag het allemaal. In de VS tenminste.

Tesla Full Self-Driving mogelijk eind dit jaar in Europa

Want Elon Musk plaatst terecht een kanttekening bij de introductie van Full Self-Driving in Europa. Volgens hem hangt dat af van de wet- en regelgeving hier, die strenger is dan in de VS. Hij mikt op de grootschalige release van Full Self-Driving in Amerika tegen het eind van dit jaar, zo zei hij in Noorwegen, en hoopt ook in Europa van start te kunnen gaan. Wij nemen zijn opmerkingen met een flinke korrel zout, want de voorspellingen van Musk komen bijna nooit uit. Hij roept nu al bijna tien jaar ieder jaar dat zelfrijdende robotaxi's er over een paar maanden aankomen. Wij hebben ze nog niet gezien.

Amerikaanse RDW beschuldigt Tesla van misleidende reclame

De NHTSA, in feite de Amerikaanse RDW, heeft recent felle kritiek geuit op Tesla. De fabrikant wordt beschuldigd van misleidende reclame, omdat, zoals gezegd, Full Self-Driving niet zelfrijdend is en dus veel meer beloofd dan het eigenlijk kan. Tesla zelf meldt het in hele kleine lettertjes op zijn Nederlandse website, waar je voor 7500 euro de Full Self-Driving Capability kunt bestellen. In de Verenigde Staten is de prijs enkele weken geleden omhoog gegaan van 12.000 dollar naar liefst 15.000 dollar.