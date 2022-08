12.000 dollar betaald voor een niet-werkend Tesla-systeem? Dan moet je niet klagen, aldus Elon Musk

Onuitstaanbare vent, die Elon Musk! Op Twitter vertelde hij een Tesla-koper dat-ie niet zo moest klagen over het Full Self-Driving Beta-systeem. Een systeem dat niet werkt zoals beloofd, waarvoor de klant 12.000 dollar heeft betaald en waar Tesla gigabytes aan waardevolle informatie uit genereerd.

Wat is Full Self-Driving? Dat is een systeem dat door Tesla als volledig autonoom wordt aangeprezen en waarvoor kopers in de Verenigde Staten 12.000 dollar moeten betalen (binnenkort 15.000 dollar) en in Nederland 7500 euro. Simpel gezegd betaal je voor een belofte. Want volledig autonoom is Full Self-Driving niet. In de VS rijden al zo'n 100.000 mensen rond met een betaversie ervan. En dat die niet werkt zoals beloofd, is een understatement. Bovendien kun je je afvragen of het verantwoord (en ethisch) is om een potentieel gevaarlijk systeem te laten testen door gewone mensen óp de openbare weg.

Tesla zou zijn betatesters moeten betalen, niet andersom

Al die betatesters genereren waardevolle data, waarmee Tesla het systeem kan verbeteren. Dus is het te belachelijk voor woorden dat Elon Musk op Twitter een man met een gegronde en respectvolle klacht toebijt dat-ie niet zo moet klagen. "Update 10.69 iets niet voor niets kleinschalig uitgebracht. Vraag niet om opgenomen te worden in vroege betaversies als je dan gaat klagen." Pardon? De man heeft 12.000 dollar betaald voor FSD Beta en levert Tesla belangrijke informatie op. Eigenlijk zou Tesla zijn betatesters moeten betalen, niet andersom.

Tesla geeft toe: Full Self-Driving wordt nooit zelfrijdend

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's zit in een ongemakkelijke spagaat. Er is veel kritiek op de naam Full Self-Driving, onder meer vanuit overheden, omdat die iets belooft wat het systeem nooit waar zal kunnen maken. Elon Musk mag dan om de haverklap beweren dat zelfrijdende auto's er nu toch echt aan komen (doet-ie al bijna tien jaar lang), maar Tesla zelf is eerlijker. In een reactie op vragen van de Amerikaanse RDW schrijft het bedrijf dat Full Self-Driving nooit verder zal komen dan Level 2-autonoom (volledig zelfrijdend is Level 5). Tesla geeft dus eigenlijk toe dat het klanten misleidt.