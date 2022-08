Hoezo gevaarlijk? Tesla Autopilot voorkomt 40 botsingen per dag

Tesla Autopilot werkt niet feilloos. Afgelopen jaar waren zelfrijdende Tesla’s betrokken bij 273 botsingen in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd is Tesla Autopilot een kei in het voorkomen van aanrijdingen. Dat zit zo.

Het nieuws dat Tesla Autopilot dagelijks zo’n 40 botsingen voorkomt, danken we aan Ashok Elluswamy, Software Director voor Tesla Autopilot. Hij deelde het feitje tijdens een conferentie over Computer Visie en Patroonherkenning. Zijn presentatie is terug te kijken op YouTube.

Tesla Autopilot snapt wat bestuurder fout doet

Je moet weten dat het gaat om situaties waarin de bestuurder per ongeluk het gaspedaal indrukt, in plaats van het rempedaal. Een vergissing die je van schrik maakt. Tesla Autopilot ziet wat er aan de hand is, snapt wat de bestuurder fout doet, negeert het gasbevel en activeert de rem. Zo voorkomt Autopilot circa 40 aanrijdingen per dag.

Laat het denken aan de mens over

Het is een gek idee dat de auto nadenkt over wat de bedoeling van de bestuurder is. Je bent een auto, laat het denken aan de mens over. Van de andere kant zou het ook wel heel dom zijn als de auto met zijn camera’s ziet dat er iemand vlak voor de auto staat, en hij je toch vol gas laat geven. Daarom werkt Ashok Elluswamy aan de doorontwikkeling van Autopilot en moet jij als bestuurder altijd blijven opletten.