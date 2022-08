Ontmoet de exen van prins Bernhard op het Concours d'Élégance Paleis Soestdijk

Na twee jaar van gedwongen afwezigheid is de Concours d'Élégance Paleis Soestdijk weer terug. En hoe! Op 26, 27 en 28 augustus mag je niet alleen in de paleistuinen rondstruinen, je kunt er ook genieten van de mooiste en meest exclusieve klassieke auto's. Waaronder de nodige exen van prins Bernhard ...



In 2019 nam het Concours d'Élégance Paleis Soestdijk het stokje over van Paleis Het Loo, maar in de daaropvolgende twee jaar gooide corona roet in het eten. 2022 is het jaar van de revival, al slaat het centrale thema ‘Verleden, heden en toekomst’ niet op het evenement zelf. Wel wordt er stilgestaan bij 75 jaar Ferrari, daarnaast laten onder meer Alpine, Lotus, Porsche, Volvo, Ferrari en Alpina zowel oude als nieuwe modellen zien.

Bij een koninklijk klassiekerevenement horen natuurlijk ook royale auto's. Uniek is dat alle vijf uitvoeringen van de Bugatti Type 57 samenkomen: de Galibier, Ventoux, Stelvio, Aravis en de Atalante. Waarvan de laatste door velen als de mooiste Bugatti ooit wordt bestempeld.



De exen van prins Bernhard



Tijdens zijn leven was Prins Bernhard sr. al een legende, niet in de laatste plaats vanwege zijn geheime liefdesleven. Altijd al nieuwsgierig geweest naar de exen van wijlen 'Bernilo'? Komend weekend kun je ze 'in levenden lijve' ontmoeten. In de paleistuinen van Soestdijk - decennialang het thuis van koningin Juliana, prins Bernhard en hun gezin, worden drie Bentley’s van Prins Bernhard getoond, evenals zijn unieke Ferrari 500 Superfast, nu onderdeel van de Louwman-collectie.

Bij Auto Review hebben we niet alleen aandacht voor nieuwe auto's, maar ook voor youngtimers en klassiekers.

Aanmelden

Mis niets en meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Spectaculaire sprints



Maar wat is en concours d'élégance zonder verkiezing van de 'best of show'? Juist! Uit de vele tientallen deelnemende auto's gaat een deskundige jury de mooiste auto kiezen. Wordt het wellicht een van de tien Porsches 356 van de Porsche 356-club?



Hoe dan ook wordt het genieten tussen al het glimmende chroom, waar je nog ouderwetse benzine-, olie- en rubbergeuren kunt opsnuiven. Zeker tijdens de pre-war-sprints op zaterdag en zondag. Wat is er nog meer te doen? Het voert te ver om het hele programma hier op te dreunen, maar behalve talloze klassieker schoonheden, concept-cars en nieuwe auto's voor grote mensen, zijn er ook trapauto's waarin de jongste bezoekers hun kunsten vertonen. Daarnaast geven diverse klassiekerverenigingen en -specialisten acte de présence.

Toegangskaarten Concours d'Élégance Paleis Soestdijk



Op alle drie dagen zijn de paleispoorten geopend tussen 10.00 en 18.00 uur, de parkeerplaats is vanaf 9.00 uur toegankelijk. Toegangstickets zijn online beschikbaar. Losse dagkaarten kosten 27,50 euro, inclusief een klassiekerparkeerplaats (alleen voor auto's van voor 1978) ben je 35 euro kwijt. Voor een passepartout (twee dagen geldig) betaal je 45 euro. Kinderen onder de 4 jaar mogen gratis naar binnen, kids in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar moeten 12,50 uit hun spaarvarken peuteren.