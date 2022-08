Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 32

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we korting voor nieuwe auto’s kregen en BMW ons het bloed onder de nagels vandaan haalde. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - 'Nederlandse' Ferrari F40 heeft 1000 pk en is te koop

Dit was ooit een originele Ferrari F40, die in 1989 via importeur Kroymans aan een Nederlandse klant werd geleverd. In de jaren daarna werd de iconische posterauto omgebouwd tot racewagen. Een 'reguliere' F40 haalt 478 pk uit zijn twinturbo V8. Deze is opgedraaid tot maximaal 1000 pk. En hij is nog te koop ook ...



+ Top - 9 nieuwe auto's met 2000, 3000 of 5000 euro korting



Ze bestaan nog: automerken die korting geven op nieuwe auto’s. We sorteren de aanbiedingen op kortingsbedrag, met bovenaan 5000 euro voor een elektrische Smart en onderaan gratis pizza bij Lynk & Co. Check ons overzicht en vind jouw beste deal.



+ Top - Overstappen op een andere autoverzekering loont juist nú

De gemiddelde premie voor een autoverzekering is gedaald. De verzekeraars kunnen nu lagere premies aanbieden, doordat het aantal autodiefstallen in 2021 lager was dan de afgelopen vijf jaar. En alle berichten over autobranden in de media ten spijt, was ook het aantal autobranden afgenomen.



- Flop – Straks mag je in de stad nog maar 30 km/h

Heb je al moeite om je in de stad aan de limiet van 50 km/h te houden, dan gaan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht het je nog lastiger maken. De vier grote steden willen zo snel mogelijk toe naar een maximumsnelheid van slechts 30 km/h.



- Flop – Amerikanen vernietigen klassiekers voor slooppremie

De Amerikaanse president Obama introduceerde in 2009 het 'cash for clunkers'-programma. Als je een 'vieze' oude auto inlevert om een efficiënte nieuwe te kopen, krijg je tussen de 3500 en 4500 dollar. Maar wat doen die Amerikanen nou? Die ruilen ook gewoon waardevolle, moderne klassiekers in, zoals de BMW M3 E30 en Aston Martin DB7. Wat?!

- Flop – Per maand betalen voor stoelverwarming – ook in Nederland

Bij BMW kun je sinds kort een abonnement afsluiten op onder meer stoel- en stuurverwarming, een grootlichtassistent en een flitspaalwaarschuwing, ook in Nederland. De reacties op die manier van betalen voor opties zijn overwegend negatief, maar dat deert BMW niet. Klanten wennen er wel aan, aldus de fabrikant.