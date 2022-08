Ook in Nederland: BMW vraagt maandelijks geld voor stoelverwarming

Bij BMW kun je sinds kort een abonnement afsluiten op onder meer stoel- en stuurverwarming, een grootlichtassistent en een flitspaalwaarschuwing, ook in Nederland. De reacties op die manier van betalen voor opties zijn overwegend negatief, maar dat deert BMW niet. Klanten wennen er wel aan, aldus de fabrikant.

Op diverse autosites lees je dat BMW in Korea en het Verenigd Koninkrijk is begonnen met zijn abonnementenservice. Maar in Nederland is de manier van betalen ook gewoon (stilletjes) uitgerold. Een abonnement op stoelverwarming kost bijvoorbeeld 19 euro in de maand (je kunt de optie eerst een maand gratis proberen). Voor de grootlichtassistent ben je 9 euro in de maand kwijt, voor de flitspaalwaarschuwing 6 euro en voor stuurwielverwarming 11 euro. Alle prijzen vind je op de site van BMW.

Een BMW heeft de hardware al aan boord, maar dan uitgeschakeld

Waarom zijn de reacties op deze abonnementenstructuur zo negatief? Omdat een BMW de techniek al aan boord heeft voor stoel- en stuurverwarming, een grootlichtassistent, et cetera. Alles zit er al in, alleen moet je betalen om de boel te activeren. Overigens kun je de hierboven genoemde opties ook kopen via de BMW Connected Drive Store. Stoel- en stuurverwarming kosten dan 419 en 249 euro.

Klanten wennen wel aan een abonnementsstructuur, aldus BMW

BMW ligt niet wakker van de negatieve publiciteit die dit abonnementsmodel oplevert. Consumenten wennen er wel aan, aldus een woordvoerder tegenover persbureau Bloomberg. Bovendien is BMW van mening dat deze manier van betalen klanten een hoge mate van flexibiliteit geeft. Bijvoorbeeld, in de zomer heb je geen stoelverwarming nodig, dus betaal je er alleen voor als het buiten kouder wordt.