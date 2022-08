Amerikaanse RDW: 'Tesla misleidt klanten met onzinclaims over Autopilot'

De Amerikaanse RDW, de Department of Motor Vehicles, is een beetje traag van begrip. Want de organisatie komt nu pas met bezwaren tegen de manier waarop Tesla zijn Autopilot- en Full Self-Driving-systemen aanprijst. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's misleidt klanten en belooft veel te veel, aldus de DMV.

Tesla wordt al jaren beschuldigd van misleiding. De namen Autopilot en Full Self-Driving suggereren veel meer dan dat de systemen kunnen waarmaken. Autopilot is een verzameling semi-autonome rijassistenten, net zoals veel andere fabrikanten die ook hebben. Full Self-Driving is een optie van 12.000 euro, die je al geruime tijd kunt bestellen op de Model 3, Model Y, Model S en Model X. In de kleine lettertjes eronder staat dat Full Self-Driving helemaal niet zelfrijdend is. Je koopt ermee eigenlijk een belofte dat jouw auto ooit in de toekomst autonoom kan opereren. In de Verenigde Staten heeft Tesla Full Self-Driving Beta uitgerold over een beperkt aantal auto's. Op z'n zachtst gezegd werkt het systeem niet denderend.

DMV dreigt vergunning van Tesla in Californië in te trekken

De Californische DMV heeft eerder geklaagd over de misleidende reclame van Tesla, maar nu gaat de organisatie een stap verder. De termen Autopilot en Full Self-Driving Capability suggereren dat de daarmee uitgeruste auto's autonoom kunnen opereren, aldus de DMV in twee officiële klachten, maar dat kunnen ze absoluut niet. Waarschijnlijk komt het niet zover, maar de DMV dreigt de vergunning van Tesla om auto's te produceren in te trekken als het bedrijf zijn reclame en marketing niet aanpast. Tesla heeft vijftien dagen om te reageren op de klachten van de DMV.

Reactie Tesla op DMV: Full Self-Driving zal nooit autonoom worden

Begin vorig jaar werd de reactie van Tesla op vragen van de DMV openbaar. En die documenten riepen nogal wat vragen op. Wat in de teksten staat, contrasteert namelijk volledig met wat Tesla en topman Elon Musk publiekelijk beweren. Tesla schrijft dat Full Self-Driving nooit verder zal komen dan Level 2-autonoom. Met andere woorden: Full Self-Driving zal nooit full self-driving (Level 4 / 5) worden. Dus eigenlijk geeft het bedrijf gewoon toe dat de marketing rondom zijn systemen misleidend is.