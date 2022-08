Deze klassieke auto is van hout. En moet 11,8 miljoen euro (!) opleveren

Dit is de beroemdste Hispano-Suiza ter wereld, schrijft veilinghuis RM Sotheby's, maar we gaan ervan uit dat maar weinig mensen van de auto hebben gehoord. Voluit heet de klassieker Hispano-Suiza H6C "Tulipwood" Torpedo by Nieuport-Astra. Hij is grotendeels uit hout opgetrokken en levert naar schatting 11,8 miljoen euro op.



André Dubonnet (1897 - 1980) was een rijke erfgenaam. Hij haalde in de Eerste Wereldoorlog als jachtpiloot zes vijandige vliegtuigen neer, deed in 1920 mee aan de Olympische spelen, racete voor Bugatti en Hispano-Suiza, en verkocht een wielophangingsysteem aan General Motors. Met zijn fortuin liet hij het Spaanse merk Hispano-Suiza een aantal bijzonder modellen maken, zoals de futuristische en wonderschone H6B Dubonnet Xenia en deze H6C "Tulipwood" Torpedo by Nieuport-Astra.



Lichtgewicht Hispano-Suiza met koetswerk van vliegtuigfabrikant

Nieuport-Astra was een Franse vliegtuigbouwer, die door Dubonnet werd ingeschakeld om de koets van zijn Hispano-Suiza te ontwerpen. Het geheel is opgebouwd uit een houten geraamte, waaroverheen dunne strips mahoniehout zijn gelegd. Daardoor weegt de carrosserie slechts 86 kilo. Dubonnet deed in 1924 met de auto mee aan de Targa Florio-race op Sicillië. Hij finishte als zesde. Daarna gebruikte de rijke Fransman de Hispano-Suiza kort als dagelijks vervoer. Al snel deed hij hem van de hand.



In Tweede Wereldoorlog in Londen beschadigd door Duitse bom

Door de decennia heen is de Tulipwood Torpedo meerdere keren gerestaureerd, maar het hout van de koets is origineel. Alleen na de Tweede Wereldoorlog is er wat 'plaatwerk' gerepareerd. De Hispano-Suiza stond in een opslagloods in Londen en raakte beschadigd door een fragment van een Duitse bom. RM Sotheby's veilt de begeerde klassieker op 20 augustus in Monterey. De verwachte opbrengst is niet mals. Wil je een kans maken om de nieuwe eigenaar van de Hispano-Suiza te worden, dan moet je tussen de 7,8 en 11,8 miljoen euro meebrengen.