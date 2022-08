Onderzoek: 'Absurde gedrag Elon Musk schrikt potentiële Tesla-kopers af

Elon Musk was ooit de nieuwe golden boy. Een soort Tony Stark, maar dan echt, met een eigen ruimtevaartbedrijf en natuurlijk Tesla. Maar sinds hij de rijkste man ter wereld is geworden en zich steeds vreemder gedraagt op sociale media, knappen steeds meer mensen op hem af. Zozeer zelfs dat potentiële Tesla-kopers wel twee keer nadenken voordat ze een besluit nemen.

Tesla-klanten zijn trouw, weten veel van hun merk en zijn grotendeels tevreden over de auto's, zo blijkt uit twee onderzoeken waarover Al Jazeera bericht. De enige bron van frustratie is topman, boegbeeld en rijkste man ter wereld Elon Musk. Kopers en potentiële kopers vinden dat zijn rare gedrag negatief afstraalt op Tesla.

De lijst met Elon Musk-controverses is lang, heel lang

De lijst met gênante Musk-momenten is lang. Hij bemoeide zich ongevraagd met de redding van Thaise jeugdvoetballers uit een diepe grot en noemde de reddingsduiker die daar kritiek op had vervolgens een pedofiel. Hij vindt moderne slavernij top en beschuldigt zijn Amerikaanse personeel van luiheid. Hij opende de Tesla-fabriek in Californië tegen de coronaregels in en bracht zijn medewerkers zo in gevaar. Hij ageert tegen subsidies en overheidssteun terwijl hij en Tesla daar flink van hebben geprofiteerd. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag en het betalen van 250.000 dollar aan een medewerker om dat stil te houden. Hij tweette de afgelopen jaren allerlei coronaonzin. Hij sloot een overnamedeal met Twitter en probeert zich nu onder de overeenkomst uit te wurmen. Hij daagde Vladimir Poetin uit tot een vuistgevecht met als inzet Oekraïne. En nog veel en veel meer ...

Tesla-rijders tevreden met hun auto, maar moe van Musk

Mike Dovorany van onderzoeksbureau Escalent zegt: "Wij horen van Tesla-eigenaren dat ze ontzettend tevreden zijn met hun auto, maar dat ze moe worden van het tegenover familie en vrienden moeten reageren op de nieuwste Musk-controverse." Uit onderzoek van een andere firma, Strategic Vision, blijkt dat 40 procent van de ondervraagden nooit een Tesla zou kopen, met name vanwege Musk.

Andere automerken beginnen Tesla langzaam in te halen

Tesla had tot nu toe een comfortabele marktpositie. Andere merken konden niet tippen aan de technologie en de actieradius van de Model S, Model X, Model 3 en Model Y. Maar daar is snel verandering in aan het komen. En dan komt Tesla niet langer weg met zijn tegenvallende bouwkwaliteit en ietwat roekeloze aanpak van semi-autonoom rijden.