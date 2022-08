Jeep is inmenging Chinese overheid zat! Trekt zich terug uit China

Jeep sluit zijn enige fabriek in China. Het Amerikaanse merk is de inmenging van lokale politici zat. Stellantis, het moederconcern van Jeep, wil zo veel mogelijk af van zijn bezittingen in China. Topman Carlos Tavares ziet de gevolgen van Westerse sancties tegen Rusland en is bang dat er iets soortgelijks gaat gebeuren als China de beslissing neemt om Taiwan binnen te vallen. Jeep, en de andere merken van Stellantis, blijven wel auto's verkopen in het Aziatische land.

"In de afgelopen jaren bemoeit de Chinese politiek zich steeds meer met de zakenwereld", zei Tavares tegen persbureau Bloomberg. "Wij willen voorkomen dat we het slachtoffer worden van sancties, zoals andere fabrikanten elders in de wereld." Hij doelt op de Russische invasie van Oekraïne, die heeft tot geleid tot Westerse sancties tegen Rusland waar ook automerken veel last van hebben.

Steeds grotere angst voor Chinese invasie van Taiwan

De angst bestaat dat China de situatie in Oekraïne aangrijpt om Taiwan binnen te vallen. China ziet Taiwan als een afvallige provincie. De communistische partij heeft echter nooit over het eiland geregeerd. Taiwan is een zelfstandig land, met een eigen paspoort, een eigen munt en een democratisch gekozen regering. Onder Chinese druk erkent helaas bijna geen land ter wereld Taiwan. Ook Nederland doet dat niet. Terwijl wij er wel een de-factor ambassade hebben.

Jeep trekt zich terug uit joint-venture met GAC

Hoe dan ook, Stellantis wil actief blijven in China, maar er zo min mogelijk bezittingen hebben. Jeep heeft al twaalf jaar een joint-venture met de Chinese fabrikant Guangzhou Automobile Group, maar daar trekt het zich nu uit terug. Niet alleen uit angst voor sancties, maar ook omdat GAC zich niet aan de afspraken houdt, aldus Tavares. Het zal niemand verbazen dat GAC zegt dat het juist Stellantis is dat zich niet aan de afspraken houdt.

Marktaandelen Westerse merken in China onder druk

Een derde reden om de stekker uit de joint-venture te trekken, is waarschijnlijk het feit dat het bedrijf verliesgevend is. Buitenlandse merken hebben steeds meer moeite om zich te handhaven op de Chinese markt. Er zijn ontelbare Chinese merken, die ook nog eens flink uitpakken met het ene na het andere elektrische model. Dat heeft tot gevolg dat de marktaandelen van Duitse, Amerikaanse, Japanse en Koreaanse markten flink dalen.

"We zien dat het voor Westerse spelers steeds moeilijker wordt in China", vertelt Tavares, die tot voor kort nog het Jeep-aandeel in de joint-venture met GAC wilde verhogen van 50 naar 75 procent. "We hebben twee grote concurrenten die ook erg actief zijn in China, Volkswagen en General Motors. Ik zou niet in hun schoenen willen staan."