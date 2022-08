Rijd jij Tesla? Dat word je mogelijk deze week de ruimte in geschoten

Deze week lanceert het ruimtevaartbedrijf SpaceX een Falcon 9-raket met aan boord de Korea Pathfinder Lunar Orbiter, een satelliet die het maanoppervlak gaat onderzoeken. Ook mee op de ruimtereis zijn een paar duizend Tesla-rijders, die met hun foto op een mozaïek zijn geëtst.

In 2018 had Tesla een zogeheten referral program. Dat betekent dat je als Tesla-rijder een beloning kon krijgen als iemand anders door jou een Model S, Model X of Model 3 kocht. Een van die beloningen heette Launch Your Photo into Deep Space Orbit. Tesla zou een door jou gekozen foto op een glazen plaat etsen en meesturen met een Falcon 9-raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk.

Close-up van de Starman-fotomozaïek

Fotomozaïek van Starman in zijn Tesla Roadster

Klanten werd beloofd dat ze in december 2018 een e-mail zouden krijgen van Tesla, waarin ze werd gevraagd om een foto. Echter, zoals dat vaker gaat bij beloftes van Tesla en Musk, kwam daar niks van. De e-mail werd pas 3,5 jaar later verstuurd, in juni 2022. Veel Tesla-rijder reageerden alsnog en zitten nu met hun foto in een mozaïek van 'Starman' en zijn Tesla Roadster, met de aarde op de achtergrond.

Tesla van Elon Musk als ballast voor Falcon-raket

Voor wie dat hebben gemist: vier jaar geleden had SpaceX ballast nodig voor de eerste lancering van de Falcon Heavy-raket. Musk besloot zijn eigen Tesla Roadster de ruimte in te schieten, met achter het stuur een pop in een ruimtepak, die via de speakers naar Life on Mars van David Bowie 'luisterde'. De lancering leverde spectaculaire beelden op van de Tesla en de pop met op de achtergrond de aarde.