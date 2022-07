In dit Europese vakantieland kost een liter benzine straks 1,50 euro

Wacht eens even: in Frankrijk betaal je momenteel zo'n 2 euro voor een liter E10-benzine, hoe kan dat opeens 1,50 euro zijn? Dat komt door twee maatregelen van de Franse overheid. Ten eerste gaat de accijns op benzine met 30 cent omlaag en ten tweede zijn oliemaatschappijen verplicht om 20 cent korting te geven.

Om de pijn in de portemonnee van automobilisten te verzachten, hebben diverse Europese overheden de accijnzen op benzine, diesel en lpg verlaagd, ook de Nederlandse en ook de Franse. Op dit moment geeft Frankrijk 18 eurocent korting op de accijns, maar daar komt per 1 september 12 cent bij, aldus het AD. In totaal 30 cent dus.

Franse overheid dreigde oliemaatschappijen met belastingen

Daarbij komt de korting die oliemaatschappijen onder druk van de Franse overheid geven: 10 cent nu, nog eens 10 cent per 1 september. President Emmanuel Macron dreigde de miljardenwinsten van TotalEnergies te belasten als de Franse oliereus zijn prijzen aan de pomp niet zou verlagen.

Nederland in de Europese top met torenhoge brandstofprijzen

Als we beide kortingen bij elkaar optellen, komen we op maar liefst 50 cent, wat betekent dat de benzineprijs in Frankrijk na de zomervakantie waarschijnlijk zo'n 1,50 euro zal zijn. In Nederland dalen de brandstofprijzen gelukkig hard, al liggen ze nog altijd op een schrikbarend hoog niveau. Op het moment van schrijven: 2,26 euro voor benzine en 2,11 euro voor diesel.