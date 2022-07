Nederlandse Tesla-kopers gaan per maand betalen voor navigatie

Als je nu een nieuwe Tesla koopt, ga je per maand betalen voor navigatie. Niet meteen al, maar na acht jaar. Het staat in de kleine lettertjes – lees zelf maar op dit screenshot.

Wij haten dat automerken functies gaan aanbieden in abonnementsvorm. In Zuid-Korea is BMW onlangs een proef gestart waarbij je omgerekend 18 euro per maand betaalt voor stoelverwarming. Maar de abo-ellende speelt nu ook in Nederland, waar Tesla een maandbedrag gaat koppelen aan het navigatiesysteem.

Tesla's besteld na 20 juli 2022

Teslarati ontdekte dat als je na woensdag 20 juli 2022 een Tesla bestelde, je niet langer levenslang gebruik kunt maken van het Standaard-functiepakket. Dat bevat het navigatiesysteem. Wij hebben meteen een Tesla Model 3 samengesteld, en zien dat het ook voor Nederland geldt. In de kleine lettertjes staat:

"Standard Connectivity is inbegrepen, zonder extra kosten, gedurende 8 jaar na de oorspronkelijke levering van het nieuwe voertuig."

Prijs per maand voor Tesla abonnement?



In de tabel (zie screenshot), staat alleen navigatie vermeld. Maar het Standaard-functiepakket omvat ook de radio, de bluetoothverbinding en muziek afspelen vanaf USB-stick. Het zal toch niet zo zijn dat je straks moet betalen om naar de radio te luisteren?

Hoe duur het maandbedrag wordt, is nog niet bekend. Tesla heeft ook nog 8 jaar om daarover na te denken. Het Premium-functiepakket (wederom, zie screenshot), kost 9,99 euro per maand. Totdat we meer horen, gaan we uit van een vergelijkbaar bedrag.

Jouw auto is van jou

Tesla-rijders kunnen een tientje in de maand ongetwijfeld missen, maar daar gaat het niet om. Als je een auto koopt, moet-ie helemaal van jou zijn. Koop je een auto met stoelverwarming, dan is die functie van jou. Koop je een Tesla met navigatie, dan moet dat voor altijd werken. Of tot het punt dat elektronica zoveel veranderd is, dat het oude systeem uit de tijd raakt. De tand des tijds mag aan de techniek knabbelen, niet Elon Musk.