In dit vakantieland vind je het makkelijkst een laadpaal

Als je in Nederland met een elektrische auto op pad gaat, hoef je je er steeds minder zorgen om te maken: ga ik de volgende laadpaal wel bereiken voordat de batterij van mijn auto leeg raakt? Er zijn immers genoeg laadpalen langs de wegen te vinden. Uit data van de Europese Commissie blijkt dat er in Nederland om de anderhalve kilometer een publieke laadpaal te vinden is. Maar hoe zit het als je met je elektrische auto op vakantie wil?

Zonneplan vroeg het zich af. Het energiebedrijf gebruikte dezelfde data van de Europese Commissie en berekende voor elk Europees land hoeveel kilometer je moet afleggen voordat je je redding in de vorm van een laadpaal tegenkomt. In andere woorden: hoeveel hoofdpijn, planning en actieradiusstress levert een land op?

Dwergstaten hebben grootste laadpaaldichtheid

Slechts een land levert een nog grotere ‘laadpaaldichtheid’ dan Nederland: Monaco. De dwergstaat aan de Middellandse Zee heeft gemiddeld om de 0,9 kilometer een elektrische laadpaal staan. Het is niet opvallend dat Monaco zo hoog staat, omdat het prinsdom met 2.03 vierkante kilometer het op één na kleinste land van de wereld is. Omdat er zo weinig oppervlakte te vullen is, loopt de ‘laadpaaldichtheid’ met relatief weinig laadpalen al snel op. Om deze reden doen andere kleine landen als Luxemburg, Andorra en Liechtenstein het ook zo goed in deze lijst.

Slovenië verrassend in de laadpaal-top vijf

Een verrassender top vijf-land is Slovenië. De Slovenen doen het uitstekend, met om de 3,6 kilometer een elektrische laadpaal, waardoor je laadstress als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dit maakt Slovenië, afgezien van de mooie temperaturen in de zomer, een uitstekende bestemming als je met je EV op vakantie wil. Ook de weg naar Slovenië toe brengt je, mits je de juiste route uitstippelt, langs vrijwel uitsluitend top tien-landen in de lijst: België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Liechtenstein en Oostenrijk.

Hoe zit het met Spanje, Kroatië en Italië?

Nu begrijpen we dat Slovenië niet het eerste land is dat in je opkomt als je denkt aan een vakantieland. Hoe zit het als je liever op de gebaande paden wil blijven? Populaire vakantiebestemmingen als Spanje, Kroatië en Italië staan respectievelijk op plek 19, 20 en 21. Gemiddeld rijd je daar ongeveer 30 kilometer voordat je een laadpaal tegenkomt, wat verre van ideaal is. Mocht je met je EV richting Oost-Europa willen rijden, kom je al helemaal van de koude kermis thuis. Onderaan de lijst bungelen landen als Polen (149,4 km) en Roemenië (160,3 km).