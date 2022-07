75 jaar Saab - Bij het eigenzinnige Saab werd niet geluisterd naar de klant

Wie bij de viering van '75 Years of Saab Spirit' in Zweden was, kon zich nauwelijks voorstellen dat het merk al sinds 2011 failliet is. Een teveel aan eigenzinnigheid, de crisis van 2008 en het eigenbelang van General Motors duwden de kleine fabrikant over het randje.

In juni 1947 presenteert vliegtuigfabrikant Svenska Aeroplan AB zijn eerste auto. Pas in december 1949 gaat de Saab 92 in productie. Aanvankelijk heeft de voorwielaangedreven Saab 92 geen kofferdeksel; de ingenieurs vinden torsiestijfheid belangrijker dan gebruiksgemak.

Rallyrijder Erik Carlsson zet Saab in 1962 en '63 op de wereldkaart door met de 96 de Rally van Monte Carlo te winnen.

In de jaren zestig begint Saab met de ontwikkeling van de 99. In de testfase rijden de prototypes rond met Daihatsu-badges.

Saab is het eerste merk dat stoelverwarming toepast. Ook koplampwissers en actieve hoofdsteunen zijn Saab-primeurs. Volgens een oud-werknemer hadden de ingenieurs het bij Saab voor het zeggen: "Zij wisten wat het best was voor de consument, naar de klanten zelf werd niet geluisterd."







De fusie in 1969 met truckfabrikant Scania-Vabis, die sinds 1951 turbodiesels gebruikt, staat aan de basis van Saabs latere turbosuccessen. In 1977 is de 99 de eerste Saab met turbo. De grote doorbraak komt met de 900 Turbo (1978-1993).

Met een productie-aantal van 908.817 stuks is de klassieke 900 het succesvolste model uit de Saab-geschiedenis.

Met zijn 225 pk en 342 Nm sterke viercilinder laat de 9000 Aero (1992-1996) in de vijfde versnelling snellere tussensprints zien dan de Ferrari Testarossa V12.



Volgens de RDW rijden er nu nog 36.858 Saabs in Nederland rond.

In 2000 wordt Saab een volle dochter van General Motors en er komt een stortvloed aan studiemodellen los. Na 2007 droogt het nieuws op en in 2008 verkoopt Saab wereldwijd nog maar 94.000 auto's. GM wil van het merk af.



De nieuwe 9-5 biedt in 2009 hoop op een betere toekomst - uiteindelijk worden er maar 11.315 gebouwd.

Het piepkleine Spyker van Victor Muller koopt Saab in 2010 voor 400 miljoen dollar van GM. Na een hoopvolle start onder Muller, valt het doek in december 2011. Door getouwtrek met GM en de Zweedse overheid, haken potentiële investeerders af.

Anno 2022 kunnen Saab-fans hun hart ophalen aan de Japanse bioscoopfilm Drive My Car, met een rode 900 Turbo in de autohoofdrol.