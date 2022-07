Voor de Maserati Project24 moet je een circuit in je achtertuin hebben

Het is rendabel, kennelijk, niet straatlegale circuitauto's ontwikkelen voor de happy few. Want na Aston Martin, Ferrari, McLaren, Lamborghini en Porsche doet ook Maserati het. De Project24 is gebaseerd op de Maserati MC20, maar je mag er niet mee naar bakker en er ook niet mee gaan racen. Hij is puur bedoeld als circuitspeeltje.

Laten we dat even verduidelijken. De Maserati Project24 is een racewagen, dus mag hij de openbare weg niet op. Maar hem inzetten in een bestaande raceserie, zoals het FIA GT-kampioenschap, kan ook niet, want hij voldoet niet aan de reglementen. Net als de Aston Martin Vulcan, Ferrari FXX-K, McLaren P1 GTR, Lamborghini Essenza SCV12 en Porsche 935 is de Project24 een stuk racebaanspeelgoed voor de superrijken.

Maserati Project24 met een klap meer vermogen dan de MC20

Maserati bouwt 62 exemplaren van de Project24, die overigens later nog een echte naam krijgt. Hij wordt aangedreven door de Nettuno-V6 van de Maserati MC20, maar dan met nieuwe turbo's voor een vermogen van 740 pk in plaats van 630 pk. De 'reguliere' MC20 weegt zo'n 1500 kilo. Voor de Project24 heeft Maserati zichzelf tot doel gesteld om onder de 1250 kilo uit te komen. Verwacht een volledig gestript interieur, koolstofkeramische remmen, slicks, een sper en een sequentiële bak.