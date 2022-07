Tesla en topman Elon Musk zijn wispelturig, op het komische af. Vorig jaar maart was bitcoin nog helemaal het ding. Tesla kocht voor 1,5 miljard dollar aan virtuele munten als langetermijninvestering en zou betalingen in bitcoin gaan accepteren. Ja, dat was vorig jaar. Nu hangt de vlag er ineens heel anders bij.

In maart 2021 begon Tesla als eerste autofabrikant ter wereld met het accepteren van bitcoin. Met andere woorden: kocht je een Tesla, dan kon je die afrekenen met cryptocurrency. Iets meer dan een maand later stopte Tesla er alweer mee. Elon Musk zou zich zorgen maken over de CO2-uitstoot van bitcoins (het 'delven' ervan kost enorm veel stroom). En dat had-ie kennelijk daarvoor nog niet bedacht, toen Tesla voor 1,5 miljard dollar aan virtuele munten kocht.

Bitcoins delven kost ongelofelijk veel elektriciteit

Bitcoins moet je 'minen', zoals dat heet. Niet met een pikhouweel en een hamer, maar met computers. Duizenden staan dag in dag uit te ronken om ingewikkelde wiskundige problemen op te lossen en zo bitcoins te vinden. Het stroomverbruik van al die computers neemt toe, omdat het meer en meer rekenkracht kost om nieuwe bitcoins te minen. Naar schatting kost dat over 2 jaar wereldwijd zo'n 300 terrawattuur, meer dan Italië en Saoedi-Arabië in 2016 verbruikten.

Tesla verkoopt driekwart van zijn bitcoinvoorraad

Dat is al jaren bekend en het is onmogelijk dat Elon Musk daar vorig jaar plotseling achter kwam. De man die zijn financieel directeur Master of Coin noemt twitterde in 2021 onophoudelijk over bitcoin. Maar nu is hij er even klaar mee. Tesla maakte bekend dat het 75 procent van zijn bitcoins heeft verkocht. Waarom? Om Tesla een betere cashpositie te geven nu er in China nog steeds lockdowns voorkomen, aldus Musk. Tuurlijk ... Het heeft vast niks te maken met de bitcoin-crash van de laatste tijd.