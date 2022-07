Hoe groot wil je een Porsche hebben? Er komt een elektrische mega-suv boven de Cayenne

Waar zit het geld in de autowereld? Bij de grote, dure suv's. Je ziet het aan Aston Martin, Bentley, Lamborghini en Rolls-Royce, die allemaal met succes in het segment zijn gestapt. Porsche boert al decennia goed met de Cayenne, maar wil nu ook hogerop. En dat gaat gebeuren, met een elektrische luxe-suv die nóg groter is.

Overigens is dat geen speculatie. Porsche heeft de komst van een model boven de Cayenne zelf bevestigd. "We zijn van plan om een volledig elektrische luxe-suv aan onze modelportfolie toe te voegen.", zei topman Oliver Blume in Weissach, waar het ontwikkelingscentrum van Porsche is gevestigd. "Dat zal onze positie in het automobiele luxesegment nog verder uitbreiden. We gaan ons richten op segmenten waarin de marges hoog zijn en zien kansen om zo nieuwe verkoopkansen te pakken."

In 2030 moet 80 procent van de nieuwe Porsches elektrisch zijn

Volgens Motor1.com wordt de nieuwe suv in Leipzig gebouwd, waar in het verleden de Cayenne en momenteel de Macan en Panamera worden geassembleerd. Van de jaarlijkse Porsche-verkopen moet in 2030 zo'n 80 procent elektrisch zijn. Op de agenda staan onder meer de Macan EV, die in 2023 op de markt komt, en de elektrische opvolgers van de 718 Boxster en 718 Cayman.

Grote elektrische luxe-suv op basis van Porsche-/Audi-platform

Porsche-dealers zouden de hierboven aangekondigde reuze-suv al hebben gezien en beschrijven hem als deels sedan, deels cross-over, met een scherp en sportief uiterlijk, dat weinig overeenkomsten heeft met dat van de Macan en Cayenne. Naar alle waarschijnlijk staat het model op het door Porsche en Audi ontwikkelde PPE-platform, waarvan ook de Macan EV en de Audi Q6 E-Tron gebruikmaken.