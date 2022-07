Hier, voor jou, omdat het zo heet is: vijf Porsche-kleurige ijslollies!

Wat is het heet, hè?! En morgen wordt het nog erger. Heb je vandaag gewoon gewerkt in deze hitte? Nou, dan heb je wel een ijsje verdiend. En omdat we Auto Review zijn, komen we natuurlijk niet zomaar met een rakketje aanzetten. Dit zijn letterlijk de Porsches onder de ijslollies: vijf verschillende zijn er, in vijf iconische Porsche-kleuren.

Weet je wat jammer is? Deze Porsche-ijslollies worden in een gelimiteerde serie geproduceerd. Dus als ze op zijn, dan zijn ze ook echt op. Porsche heeft de ijsco's speciaal ontwikkeld voor National Ice Cream Day (dat is een Amerikaans dingetje), in samenwerking met Pretty Cool Ice Cream uit Chicago. Ze hebben alle vijf een bekende Porsche-kleur.

Zouden deze Porsche-ijsjes ooit een collector's item worden?

Je kunt kiezen uit Mint Green (met de smaak van - je raadt het al - munt en chocolade), Strawberry Red (kwarkijs met gevriesdroogde aardbeien), Macadamia Metallic (ijs van geroosterde macadamia-noten met chocolade eromheen), Frozen Berry Metallic (ijs met zwarte bessen-smaak) en Lime Gold Metallic (limoentaart-ijs met een omhulsel van caramel). Eigenlijk zouden we ze alle vijf willen hebben en dan bewaren in vriezer. Gegarandeerde collector's items later ...