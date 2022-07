Gefacelifte Kia XCeed behoudt zijn guitige papegaaivis-bekje

Als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer 'ontzien': het papegaaivis-bekje van de Kia XCeed. Kijk maar eens goed naar het smalste deel van de Kia-grille, dat op de XCeed als een soort snavel naar koraal lijkt te happen. Daar verandert de facelift niets aan.

Zijn vislooks staan succes niet in de weg kennelijk, want volgens Kia is de XCeed het bestverkochte model van de Ceed-familie. De facelift heeft de compacte cross-over nóg sportiever, nóg avontuurlijker en nóg meer urban gemaakt, aldus ontwerper Gregory Guillaume. Hij zou ook eens iets anders zeggen ... Concreet betekent het dat de XCeed anders gestileerde led-koplampen heeft en een voorbumper zónder mistlampen, maar mét een luchtgeleider links en rechts. Aan de achterzijde vind je geen uitlaten meer, maar 'uitlaat-look'-panelen, zoals Kia dat noemt. Nieuw is dat je de XCeed nu ook als sportief ogende GT-Line kunt bestellen. Je herkent de uitvoering eenvoudig aan zijn gepixelde achterlichten.

Kia XCeed met Smart Cruise Control op basis van navigatie

Het interieur heeft Kia grotendeels met rust gelaten. De grootste veranderingen zijn de verbeterde graphics van de digitale cockpit, de nieuwe binnenspiegel met dunnere randen en de andere bekledingsmaterialen. Achter de tweede zitrij is plek voor 426 liter bagage. Klap je de achterbank om dan kan er maximaal 1378 liter mee. Het arsenaal veiligheidssystemen werd aangevuld met onder meer Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Driver Attention Warning Plus en Blind-spot Collision-Avoidance Assist. Smart Cruise Control werkt nu op basis van navigatiedata en stelt automatisch de snelheid in op de geldende limiet.

Kiezen uit drie benzinemotoren en één plug-in hybride

Aan de motoren sleutelde Kia niet. Dat betekent dat er nog steeds drie benzinemotoren leverbaar zijn: een 1.0 T-GDi met 120 pk, een 1.5 T-GDi met 160 pk en een 1.6 T-GDi met 204 pk. Kiezen voor een plug-in hybride kan ook. De XCeed heeft dan 141 pk, 265 Nm en kan op zijn 8,9 kWh-batterij een elektrische range van maximaal 48 kilometer halen. De stekkervariant en de 1.6 T-GDi zijn standaard voorzien van een zestraps automaat met dubbele koppeling. Op de 1.5 T-GDi is die transmissie een optie. Kopers van een 1.0 T-GDi moeten altijd zelf schakelen. De vernieuwde Kia XCeed staat in september in de Nederlandse showrooms.