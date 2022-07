Hyundai N Vision 74 - Had je ooit gedacht dat je van een Hyundai zou dromen?

Hyundai, dat was toch dat grijsgrauwe budgetmerk met gaapverwekkende modellen als de Atos en Elantra? Niet meer! Hyundai heeft zich ontpopt tot een fabrikant met lef, met name op designgebied. De elektrische Ioniq 5 en 6 herken je uit duizenden, aan hun fraaie retrofuturistische looks. En deze Hyundai N Vision 74? Daar kwijlen we nu al minuten van. Wat een prachtig ding!

Denk je een vleugje jaren zeventig in de Hyundai N Vision 74 te zien? Dan heb je helemaal gelijk. De 74 in de modelnaam geeft aan waar Hyundai zijn inspiratie vandaan heeft gehaald: uit 1974, toen het Koreaanse merk zijn allereerste auto introduceerde, de door Giorgetto Giugiaro gepende Hyundai Pony Coupé Concept.



Hyundai N Vision 74 met een vleugje Initial D

Als je de Hyundai N Vision 74 naast de Pony zet, dan zie je de overeenkomsten meteen: de spitse neus met hoekige lijnen, de kaarsrechtopstaande B-stijl, de scherpe driehoek van de achterste zijruiten, en meer. Ook zit er vleugje Initial D-driftauto in de N Vision 74, met zijn wild uitgebouwde wielkasten en prominente achtervleugel.

Twee elektromotoren met samen 681 pk

Denk overigens niet dat er een vuurspuwende brandstofmotor onder de lange kap ligt. De bijna 5 meter lange coupé wordt aangedreven door twee elektromotoren op de achteras, die samen 681 pk en 900 Nm leveren. Wonderlijk aan de N Vision 74 is dat hij een fikse batterij heeft (62,4 kWh) en ook een 85 kW-brandstofcel en waterstoftank.

Waterstoftank zit binnen 5 minuten weer vol

De sportieve tweedeurs heeft dezelfde 800 Volt-techniek aan boord als de Ioniq 5 en 6, wat betekent dat zijn batterij snel weer opgeladen kan worden (hoe snel meldt Hyundai niet). Zijn waterstoftank zit binnen 5 minuten weer vol. Beide systemen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Samen zijn ze goed voor een actieradius van ruim 600 kilometer.

Helaas, productie zit er niet in voor de N Vision 74

Gaan we in de toekomst de 250 km/h snelle N Vision 74 terugzien? Nee, helaas niet. De eveneens vandaag onthulde Hyundai RN22e is een concretere toekomstvisie: een snelle versie van de Ioniq 6. Met de N Vision 74 wil Hyundai de aandacht vestigen op zijn waterstoftechnologie. Hij is een uithangbord, meer niet. Jammer genoeg.