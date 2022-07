Waarom de elektrische Hyundai Ioniq 6 een veel groter bereik heeft dan de Ioniq 5

Of je de Hyundai Ioniq 6 nou mooi vindt of niet (wij vinden hem gaaf), je kunt niet ontkennen dat hij opvalt: met zijn gekromde daklijn, Porsche 911-spoiler en gepixelde retroverlichting. Veel van de uiterlijke kenmerken hebben tot doel een zo laag mogelijke cW-waarde. Want dat de Ioniq 6 op een volle batterij verder komt dan de Ioniq 5 heeft alles te maken met zijn luchtweerstand.

Hyundai noemt de Ioniq 6 een 'electrified streamliner' en 'het meest aerodynamische model [dat het merk] ooit heeft geïntroduceerd'. Om de vergelijking met de Ioniq 5 te maken: de Ioniq 6 is 22 centimeter langer (4,85 meter), even breed (net geen 1,9 meter) en 15 centimeter lager (1,49 meter). De inhoud van zijn kofferbak weten we nog niet, maar die zal ongetwijfeld iets kleiner zijn dan die van de Ioniq 5. Je zou namelijk verwachten dat de Ioniq 6 een grote vijfde deur heeft, maar in werkelijkheid is hij een sedan, met een kleine achterklep.

Hyundai Ioniq 6 klopt Ioniq 5 op het gebied van actieradius

Onderhuids komt hij overeen met de Ioniq 5. De Hyundai Ioniq 6 is er dan ook in drie versies: eentje met een 53 kWh-batterij, achterwielaandrijving en een WLTP-verbruik van 14 kWh/100 km, en twee met een 77,4 kWh-accu. De Long Range-variant daarvan (met alleen achterwielaandrijving) komt ruim 610 kilometer ver. En daarmee doet-ie het zo'n 100 kilometer beter dan de Ioniq 5, die het bij 507 kilometer voor gezien houdt. Als je kiest voor 77,4 kWh-versie met vierwielaandrijving sta je iets eerder stil, maar heb je wel de beschikking over 325 pk en 605 Nm.

Binnen 18 minuten zit de batterij weer voor 80 procent vol

Het laadvermogen van de Ioniq 6 houdt Hyundai nog even onder de pet. Wel weten we dat hij dezelfde 800 Volt-installatie aan boord heeft als de Ioniq 5, die met 220 kW kan snelladen. Hyundai meldt dat de batterij van de Ioniq 6 al na 18 minuten aan een 350 kW-lader weer voor 80 procent vol zit. Daarbij beschikt de auto over zogeheten vehicle-to-load-techniek. Kort gezegd komt het erop neer dat je met de Ioniq 6 elektrische apparaten van stroom kunt voorzien, zoals bijvoorbeeld een mobiele airco, een boormachine of een zaagtafel.



Werken camera's als buitenspiegels bij de Ioniq 6 wél?

In het interieur van de Ioniq 6 vinden we een dashboard zoals je dat in veel moderne auto's ziet, met een soort 'skateboard' voor de bestuurder, waar een digitale cockpit en een infotainmentscherm in zit. Opvallend zijn de (waarschijnlijk optionele) buitenspiegel-camera's. Die projecteren hun beelden op twee kleine displays aan weerskanten onderaan de a-stijl. Onze persoonlijke ervaring met dergelijke systemen is dat het eigenlijk niks toevoegt aan gewone spiegels. Maar misschien verrast Hyundai ons met de Ioniq 6, waarvan de productie na de zomer begint.



