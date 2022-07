Waarom je op autovakantie nu extra risico loopt op een boete

De schoolvakanties in regio Midden van Nederland is al begonnen en de regio's Noord en Zuid volgen snel. Dat betekent dat we binnenkort weer massaal richting het Zuiden trekken met de auto. Wie daarbij België doorkruist, loopt dit jaar veel meer risico op een boete dan voorheen.



Door de chaos op Schiphol en vele andere luchthavens, gaan dit jaar waarschijnlijk meer Nederlanders met de auto op vakantie dan de afgelopen jaren. Onder Nederlandse autovakantiegangers is Frankrijk al jaren het favoriete land. Maar ook Spanje staat hoog genoteerd. Met Frankrijk of Spanje als eindbestemming, rijd je bijna altijd door België heen. En omdat veel Nederlandse automobilisten de maximumsnelheid van 100 km/h bij ons wel een beetje zat zijn, gaat het gaspedaal na Hazeldonk steevast richting tapijt. Maar dat kan sinds kort niet meer zo onbekommerd als voorheen ...

Belgische snelheidscamera's actiever dan ooit



In België geldt op de meeste snelwegen een maximumsnelheid van 120 km/h. Zowel 's avonds als overdag. Dat is al jaren het geval, maar het was ook een publiek geheim dat de snelheidscamera's lang niet altijd actief waren. En áls ze werkten, dan hoefde je vaak pas op een bekeuring te rekenen als je harder reed dan 141 of 147 km/h! De vrees was dat de Belgische Justitie bij continu werkende snelheidscamera's of strengere tolerantiegrenzen overbelast zou raken. Nu uit onderzoek blijkt dat die vrees ongegrond is, gaan ze in België veel strenger handhaven.

No escape na eind augustus



Na een proefproject met strengere handhaving op zeven snelwegen, daalde de gemiddelde snelheid van 130 naar 120 km/h. Dat was reden voor de Belgische politiek om te besluiten alle flitskasten gefaseerd, maar permanent tot leven te wekken. Ook kent België inmiddels vele tientallen wegen met trajectcontroles. Daarnaast wordt de tolerantiegrens verlaagd tot 6 procent. Dat betekent dat je vanaf een snelheid van 129 sowieso een boete krijgt. En die is niet mals: 53 euro. In Vlaanderen staan alle snelheidscamera's nu al te trappelen van ongeduld om jou op de bon te slingeren. Eind augustus doen de flitskasten in heel België 24/7 waarvoor ze bedoeld zijn. Maar reken erop dat de camera's langs de drukste vakantieroutes in Wallonië mogelijk al eerder actief worden.



Hoe zit het ook alweer met snelheidsboetes in Nederland?



Overigens is een tolerantiegrens van 129 km/h nog best coulant, als je die met de Nederlandse situatie vergelijkt. In Nederland wordt een meetcorrectie van 3 procent gehanteerd en geldt een ondergrens van 4 km/h voordat er wordt bekeurd. Dat betekent dat iemand die op de Nederlandse snelweg 128 km/h rijdt op een moment dat je daar 120 mag (tussen 19.00 u 's avonds en 7.00 u 's ochtends dus), wel degelijk een boete krijgt. De gemeten snelheid van 128 km/h wordt gecorrigeerd naar 124 km/h. Het boetebedrag is met deze kleine overschrijding wel iets lager dan bij onze zuiderburen: 35 euro, plus 9 euro administratiekosten, oftewel 44 euro in totaal. Zonde, want je kunt er ook 20 liter benzine voor tanken. Da's ruim voldoende om heel België van noord naar zuid te doorkruisen ...