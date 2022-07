Alfa Romeo wil geen liefhebbersmerk meer zijn en mikt op een verstandig familie-imago

Wil je iets treurigs zien? In 2001 verkocht Alfa Romeo wereldwijd ruim 200.000 auto's, vorig jaar nog maar 25.964. Van moederconcern Stellantis krijgt Alfa tien jaar de tijd om zich te bewijzen. Lukt dat niet? Dan is het klaar. En dus moet het imago van de Italiaanse fabrikant op de schop.

Engelse Alfa-kopers zijn mannen van middelbare leeftijd, vertelt Alfa Romeo UK-topman Damien Dally aan Autocar, maar om te groeien moeten ook gezinnen en vrouwen voor het Italiaanse merk kiezen. "Dat is een uitdaging voor Alfa Romeo, aangezien we worden gezien als een sportief merk." Dus moet het imago anders, vindt Dally, van een emotioneel merk naar een rationeel merk. Op het hoofdkantoor van Alfa Romeo in Turijn zijn ze er druk mee. Naar verluidt werkt een team van bijna vijftig experts aan de ommezwaai.

Compacte Alfa Romeo-suv op basis van Peugeot 2008



Tot en met 2030 introduceert de fabrikant ieder jaar een nieuw model. Na de Tonale in 2022 is dat de 'Brennero' in 2023, een compacte suv op Peugeot 2008- en Opel Mokka-basis. Er komt dus ook een elektrische variant van, met 136 pk en een actieradius van maximaal 345 kilometer. Na volgend jaar krijgen we de nieuwe Giulia zien (Alfa houdt vast aan grote sedans), de opvolger van de Stelvio, een nóg grotere suv dan dat en mogelijk een compact modelletje in Mito-formaat. Aan sportauto's gaat Alfa Romeo voorlopig niet beginnen. Die zijn te niche, zegt Dally.