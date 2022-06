Waarom de elektrische Citroën C4 X wat Polestar 2-trekjes heeft

Vandaag lanceert niet alleen Hyundai een elektrische sedan, maar ook Citroën. Alsof ze het hebben afgesproken ... Dit is de Citroën C4 X, die - net als de Polestar 2 - van zijn ontwerpers wat cross-over-trekjes heeft meegekregen.

Je kunt als automerk niet meer aankomen met gewoon een sedan, want het koperspubliek is helemaal suv- en cross-over-gek geworden. Dus teken je als ontwerper een sedan, plak je wat 'ruig' ogend plastic rond de wielkasten en langs de dorpel, en zet je het onderstel heel ietsje hoger. Voilà! Een cross-over, klaar voor het avontuurlijke offroad reclamefilmpje, dat er ongetwijfeld komt.

Citroën C4 X heeft weinig te maken met de Peugeot 408

Het is niet gek dat Citroën het probeert, want compacte sedans verkopen bij ons nooit zo goed. Dus dan gooi je er als merk maar een ander sausje overheen. Toen wij de Citroën C4 X zagen, dachten we gelijk: aha, dit is de Peugeot 408 van Citroën. Maar dat is niet waar. De 408 staat op het modernere EMP2-platform van de 308 en 3008. Citroën gebruikt voor de C4 X de oudere CMP-basis.

Citroën C4 en C4 X zijn tot de c-stijl nagenoeg gelijk

Overigens heeft Citroën niet het hele design van de C4 op de schop gegooid om de C4 X te creëren. Beide modellen hebben dezelfde wielbasis, alleen is de C4 X iets langer door zijn grotere overhang achter. Sterker nog, tot ongeveer de c-stijl zijn ze nagenoeg gelijk aan elkaar. Het grote voordeel van de C4 X is dat hij meer bagageruimte biedt dan de C4: 510 liter tegenover 380 liter.

Alleen de elektrische versie van de C4 X komt naar Nederland

In Nederland zullen we alleen de elektrische versie van de C4 X krijgen. Citroën biedt op andere markten ook nog benzine- en dieseluitvoeringen aan. De aandrijflijn met één elektromotor is bekend van andere Stellantis-producten. Hij levert 136 pk en is na ongeveer 360 kilometer door de stroom uit zijn 50 kWh-batterij heen. We moeten hier trouwens nog verrassend lang op de C4-X wachten. Pas in de lente van 2023 komt de nieuwe Citroën bij ons op de markt.