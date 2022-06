Leaseauto uitzoeken? Vanaf 2025 mag je alleen nog een elektrische kiezen

Nou hebben veel leaserijders de laatste jaren sowieso al gekozen voor een elektrische auto, aangezien de bijtelling lekker laag was, maar vanaf 2025 mag je ook niks anders meer kiezen, als het aan het kabinet ligt.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen wil het Nederlandse wagenpark versneld vergroenen door zakelijke rijders vanaf 2025 te verplichten om voor een elektrische auto te kiezen. De Telegraaf meldt dat op basis van Haagse bronnen.

Elektrische leasevloot zorgt voor flinke CO2- en stikstofreductie

De maatregel zou nodig zijn om de milieudoelen te kunnen halen. Een leasevloot die alleen nog maar elektrisch is, zorgt voor een enorme reductie in de CO2- en stikstofuitstoot, zo is de redenering van het kabinet. Nederland wil de verkoop van nieuwe brandstofauto's vanaf 2030 verbieden, dus particulieren kunnen nog vijf jaar langer voor een benzine- of dieselmodel kiezen.

